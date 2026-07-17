OFICIAL A făcut spectacol sezonul trecut și a semnat cu o echipă din Superligă

A făcut spectacol sezonul trecut și a semnat cu o echipă din Superligă Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

O echipă din Superliga României a transferat un mijlocaș ofensiv cu zece goluri marcate în sezonul trecut. 

TAGS:
FK CsikszeredaSuperligaSuperliga RomanieiTransfertransferuriDusan Vukovic
Din articol

Mijlocaşul muntenegrean Dusan Vukovic a semnat un contract cu echipa de fotbal FK Csikszereda, a anunţat, vineri, clubul harghitean pe pagina sa de Facebook.

Dusan Vukovic, de la FK Mladost Donja Gorica la FK Csikszereda

Mijlocaşul ofensiv de picior drept, în vârstă de 22 de ani, a sosit din primă ligă a ţării sale, de la FK Mladost Donja Gorica.

Pe lângă Mladost, de-a lungul carierei sale, Vukovic a mai evoluat pentru FK Podgorica şi clubul bulgar FC Hebăr, bifând apariţii şi în naţionala U21 a ţării sale. În sezonul trecut a disputat 32 de meciuri în prima ligă muntenegreană şi două partide de cupă, marcând în total zece goluri.

Bursa transferurilor la Csikszereda

Harghitenii i-au mai transferat în această vară pe fundaşul Alex Szabo (Kecskemet), atacantul Adam Czekus (Kecskemet), extrema Albert Stahl (FC Bihor), mijlocaşul ofensiv Zsolt Magyar (Puskas Akademia) şi fundaşul Mate Odor (Vasas).

De asemenea, s-a despărţit de 11 jucători faţă de sezonul trecut, fundaşii Lorand Bencze, Mariano Bettini, Arian Kabashi şi Erwin Bloj, mijlocaşii Wilhelm Loeper, Laszlo Kleinheisler, Szabolcs Dusinszki, Bence Vegh, Daniel Brugger şi atacanţii Gustavo Cabral, Zoard Nagy.

FK Csikszereda va debuta în noul sezon pe 20 iulie, contra nou-promovatei Corvinul Hunedoara, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad (18:30).

Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dan Petrescu numește favorita la titlu din Superliga și își anunță revenirea pe bancă: "Au fost discuții cu ei"
Dan Petrescu numește favorita la titlu din Superliga și își anunță revenirea pe bancă: "Au fost discuții cu ei"
FC Voluntari - FC Botoșani 2-2, start de Superligă! Meci disputat și ratări uriașe la final
FC Voluntari - FC Botoșani 2-2, start de Superligă! Meci disputat și ratări uriașe la final
Superliga a revenit cu o greșeală uriașă!
Superliga a revenit cu o greșeală uriașă!
Record în Superligă, ediția 2026-2027! Situație nemaiîntâlnită până acum în fotbalul românesc
Record în Superligă, ediția 2026-2027! Situație nemaiîntâlnită până acum în fotbalul românesc
Probleme pentru FCSB chiar înaintea debutului în Superliga: un titular s-a accidentat
Probleme pentru FCSB chiar înaintea debutului în Superliga: un titular s-a accidentat
ULTIMELE STIRI
FCSB - FC Argeș 2-0 | Echipa lui Marius Baciu, debut excelent în noul sezon din Superliga
FCSB - FC Argeș 2-0 | Echipa lui Marius Baciu, debut excelent în noul sezon din Superliga
Câți spectatori au fost în Ghencea la FCSB - FC Argeș, în prima etapă din Superliga
Câți spectatori au fost în Ghencea la FCSB - FC Argeș, în prima etapă din Superliga
Fabrizio Romano a anunțat echipa cu care va semna Zinedine Zidane luna aceasta
Fabrizio Romano a anunțat echipa cu care va semna Zinedine Zidane luna aceasta
"Cine va fi surpriza campionatului?" Dan Petrescu a rostit un singur nume
"Cine va fi surpriza campionatului?" Dan Petrescu a rostit un singur nume
Octavian Popescu a comis-o în FCSB - FC Argeș: "10.000 de euro amendă!"
Octavian Popescu a comis-o în FCSB - FC Argeș: "10.000 de euro amendă!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics

„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

A cerut să plece la FCSB și i-a scos din sărite: "Ai făcut o alegere greșită. Drum bun!"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

L'Equipe dezvăluie ce s-a întâmplat în vestiarul Franței la pauza semifinalei cu Spania: "A vrut să provoace o revoltă"

L'Equipe dezvăluie ce s-a întâmplat în vestiarul Franței la pauza semifinalei cu Spania: "A vrut să provoace o revoltă"



Recomandarile redactiei
FCSB - FC Argeș 2-0 | Echipa lui Marius Baciu, debut excelent în noul sezon din Superliga
FCSB - FC Argeș 2-0 | Echipa lui Marius Baciu, debut excelent în noul sezon din Superliga
Câți spectatori au fost în Ghencea la FCSB - FC Argeș, în prima etapă din Superliga
Câți spectatori au fost în Ghencea la FCSB - FC Argeș, în prima etapă din Superliga
Fabrizio Romano a anunțat echipa cu care va semna Zinedine Zidane luna aceasta
Fabrizio Romano a anunțat echipa cu care va semna Zinedine Zidane luna aceasta
"Cine va fi surpriza campionatului?" Dan Petrescu a rostit un singur nume
"Cine va fi surpriza campionatului?" Dan Petrescu a rostit un singur nume
Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"
Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"
Alte subiecte de interes
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru ”tricolor”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

stirileprotv Atelier clandestin de ciocolată descoperit în sediul unei instituții. Directoarea vindea bomboane pe Facebook. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

stirileprotv De ce contestă AUR contractele de 6 miliarde de euro cu Rheinmetall. Petrișor Peiu cere explicații Guvernului

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

stirileprotv Sorin Grindeanu, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR: Sunt niște lucruri pe care AUR nu le-a clarificat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!