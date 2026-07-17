Mijlocaşul muntenegrean Dusan Vukovic a semnat un contract cu echipa de fotbal FK Csikszereda, a anunţat, vineri, clubul harghitean pe pagina sa de Facebook.
Dusan Vukovic, de la FK Mladost Donja Gorica la FK Csikszereda
Mijlocaşul ofensiv de picior drept, în vârstă de 22 de ani, a sosit din primă ligă a ţării sale, de la FK Mladost Donja Gorica.
Pe lângă Mladost, de-a lungul carierei sale, Vukovic a mai evoluat pentru FK Podgorica şi clubul bulgar FC Hebăr, bifând apariţii şi în naţionala U21 a ţării sale. În sezonul trecut a disputat 32 de meciuri în prima ligă muntenegreană şi două partide de cupă, marcând în total zece goluri.
Bursa transferurilor la Csikszereda
Harghitenii i-au mai transferat în această vară pe fundaşul Alex Szabo (Kecskemet), atacantul Adam Czekus (Kecskemet), extrema Albert Stahl (FC Bihor), mijlocaşul ofensiv Zsolt Magyar (Puskas Akademia) şi fundaşul Mate Odor (Vasas).
De asemenea, s-a despărţit de 11 jucători faţă de sezonul trecut, fundaşii Lorand Bencze, Mariano Bettini, Arian Kabashi şi Erwin Bloj, mijlocaşii Wilhelm Loeper, Laszlo Kleinheisler, Szabolcs Dusinszki, Bence Vegh, Daniel Brugger şi atacanţii Gustavo Cabral, Zoard Nagy.
FK Csikszereda va debuta în noul sezon pe 20 iulie, contra nou-promovatei Corvinul Hunedoara, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad (18:30).
Agerpres