Mijlocaşul muntenegrean Dusan Vukovic a semnat un contract cu echipa de fotbal FK Csikszereda, a anunţat, vineri, clubul harghitean pe pagina sa de Facebook.

Dusan Vukovic, de la FK Mladost Donja Gorica la FK Csikszereda

Mijlocaşul ofensiv de picior drept, în vârstă de 22 de ani, a sosit din primă ligă a ţării sale, de la FK Mladost Donja Gorica.

Pe lângă Mladost, de-a lungul carierei sale, Vukovic a mai evoluat pentru FK Podgorica şi clubul bulgar FC Hebăr, bifând apariţii şi în naţionala U21 a ţării sale. În sezonul trecut a disputat 32 de meciuri în prima ligă muntenegreană şi două partide de cupă, marcând în total zece goluri.