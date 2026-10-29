Ciprian Deac este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători ai României din ultimele două decenii. Retras din activitate la finalul sezonului precedent, acesta a fost cooptat de Neluțu Varga în conducerea lui CFR Cluj.

Ciprian Deac a numit cea mai bună echipă din SuperLiga

Spre deosebire de anii precedenți, fanii din SuperLiga nu pot numi o favorită certă la titlu. Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova, dar și FCSB, arată extrem de bine în ultima perioadă.

Dacă echipele amintite mai sus au parte de cifre impresionante, CFR Cluj, în contextul intrării în insolvență, suferă. În ciuda acestui fapt, Ciprian Deac a numit cea mai bună formație din SuperLiga.

Fostul internațional e de părere că Dinamo arată excelent, acest lucru fiind dovedit și în partida din etapa a 13-a din SuperLiga, 2-2 în Gruia. Ciprian Deac a expus că formația din Ștefan cel Mare este una dintre favoritele la titlu, remarcații săi fiind Cătălin Cîrjan și Alberto Soro.

„Dacă ne uităm un pic la statistică, e clar că noi am făcut un joc mai defensiv. Ei au avut mai mult posesia, dar așa am gândit.

Dinamo este foarte puternică la mijlocul terenului, joacă mult între linii și așa a decis Mister [Șumudică], să aglomereze mai mult partea centrală, deoarece acolo erau foarte periculoși. Eu cred că am făcut noi două greșeli destul de mari, dar până atunci nu au avut ocazii, am făcut un joc bun defensiv.

Dinamo este o echipă foarte bună. Dintre ce echipe am întâlnit până acum, pe mine m-a surprins plăcut. Cred că este cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o în campionat până în acest moment.

La cum joacă și ce jucători are, o văd una dintre favoritele la titlu. Are un joc foarte dinamic, cu jucători foarte rapizi, care joacă dintr-o atingere, destabilizează orice apărare. Iar în partea centrală au jucători cu calitate, care au execuții. Îmi plac Cîrjan, Soro”, a afirmat Deac, potrivit Digi Sport.