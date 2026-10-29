VIDEO Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”

Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!” Superliga
SPORT.RO
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Derby-ul FCSB - Rapid, scor 4-1, a dat naștere unui adevărat scandal de rasism în Superliga României.

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FCSBRapidMarius Baciurasism
Din articol

Fanii roș-albaștrilor au fost acuzați de faptul că au avut scandări rasiste la adresa rapidiștilor, însă astfel de reacții au apărut și la derby-ul CFR - U Cluj din Cupa României, scor 1-3, când Marius Șumudică a vrut să scoată echipa din teren din cauza scandărilor fanilor ”Șepcilor Roșii”.

Marius Baciu cere sancțiuni după scandalul de rasism

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Olimpiu Moruțan, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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Marius Baciu, fostul antrenor al lui FCSB, crede că antrenorii și jucătorii nu ar trebui să bage în seamă astfel de scandări deoarece fac parte din tradiția galeriilor, însă a atras atenția cu privire la exemplul negativ pe care suporterii îl pot da celor mai tineri.

În acest context, Baciu a cerut sancțiuni și a mărturisit că, în opinia sa, Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal ar trebui să ia măsuri.

De când jucam noi erau lucrurile astea, nu știu dacă trebuie să ne apese atât de tare, totuși, suntem pe stadion. Și eu și alții am fost înjurați și făcuți în toate felurile. Nu e normal, sincer, nu e normal. Văd tot mai mulți copii pe stadion și ăsta este un lucru foarte bun. Ar trebui să fim și noi ca suporteri mult mai echilibrați, dar galeriile au niște cântece, pe care eu nu le-am băgat niciodată în seamă. 

Noi am fost tot timpul prieteni cu adversarii noștri, nu cred că ne apăsau pe noi. Fiecare am avut în echipă jucători de etnie rromă sau maghiară, nu cred că ne interesau pe noi lucrurile astea. Să se dea sancțiuni, nu știu ce să zic! Federația, Liga vor trebui să tragă la răspundere”, a spus Marius Baciu

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