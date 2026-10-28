VIDEO Leo Grozavu, dezarmat după Dinamo - Chindia: ”Dinamo s-a distrat, diferența trebuia să fie și mai mare!”

Leo Grozavu, dezarmat după Dinamo - Chindia: ”Dinamo s-a distrat, diferența trebuia să fie și mai mare!” Cupa Romaniei
SPORT.RO
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”Câinii” s-au impus cu 5-2 în Cupă.

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Dinamo Bucureşti a învins formaţia de ligă secundă Chindia Târgovişte, cu scorul de 5-2 (2-0), miercuri seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal.

Portughezul Diogo Pinto a reuşit un hat-trick pentru liderul Superligii (24, 33, 66), iar olandezul Dean Zandbergen a înscris o dublă (84, 90+3).

Pentru Chindia au punctat Rareş Mihai (86) şi Bogdan Petre (90).

Dinamo a obţinut a doua sa victorie în grupă şi a făcut un pas mare spre sferturile de finală.

La final, Leo Grozavu, fostul jucător al lui Dinamo, acum antrenor la Chindia, s-a arătat dezarmat.

(Ia titlul Dinamo?) E devreme să vorbim despre așa ceva!

Dinamo s-a distrat, diferența între liderul din Superligă și noi s-a văzut, trebuia să fie și mai mare decât asta”, a declarat tehnicianul Chindiei la microfonul DigiSport.

Foto: Sport Pictures

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