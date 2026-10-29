Miercuri, Comisia de Control, Etică și Disciplină din cadrul UEFA a publicat pe site-ul oficial sancțiunile dictate împotriva Federației Române de Fotbal după incidentele din meciul cu Suedia:

Pe 25 septembrie, România pierdea la Solna contra Suediei, scor 1-2. Tricolorii au fost încurajați de aproximativ 2.000 de fani, care au făcut deplasarea pe Strawberry Arena.

Suedezii au reclamat "acte de vandalism pe care nu le-am mai văzut de ceva vreme"

La scurt timp după meciul de la Solna, Martin Ferdman, managerul de securitate al Federației Suedeze de Fotbal, acuza suporterii români de "acte de vandalism pe care nu le-am mai văzut de ceva vreme".

Fredman, care a susținut că mai multe scaune din peluză au fost distruse de suporterii români, a mai adăugat că "am avut personal bine pregătit la fața locului și imagini clare de supraveghere, în care unele persoane apar înainte să își acopere fețele. De aceea, am ales să nu intervenim în timpul meciului. După partidă au fost reținute patru persoane: una care a introdus materialele pirotehnice pe stadion și trei care le-au folosit. O altă persoană a fost reținută pentru incitare la ură împotriva unui grup de persoane".