OFICIAL România, penalizată de UEFA! A venit verdictul Comisiei de Disciplină după Liga Națiunilor

România, penalizată de UEFA! A venit verdictul Comisiei de Disciplină după Liga Națiunilor Nationala
SPORT.RO
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Federația Română de Fotbal a fost sancționată de Comisia de Disciplină din cadrul UEFA după meciul jucat de națională contra Suediei, în Liga Națiunilor.

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UEFAFRFEchipa NationalaSuedia
Din articol

Pe 25 septembrie, România pierdea la Solna contra Suediei, scor 1-2. Tricolorii au fost încurajați de aproximativ 2.000 de fani, care au făcut deplasarea pe Strawberry Arena.

FRF, amendată de UEFA după incidentele de la Suedia - România 2-1

Miercuri, Comisia de Control, Etică și Disciplină din cadrul UEFA a publicat pe site-ul oficial sancțiunile dictate împotriva Federației Române de Fotbal după incidentele din meciul cu Suedia:

  • Acte de vandalism în incinta stadionului - amendă de 5.000 de euro, iar FRF este obligată să contacteze Federația Suedeză de Fotbal pentru acoperirea pagubelor provocate de propriii suporteri
  • Aprinderea de materiale pirotehnice - amendă de 9.000 de euro
  • Comportament necorespunzător al echipei (5 cartonașe galbene încasate de naționala României)- avertisment
  • Fani romania suedia 1
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Suedezii au reclamat "acte de vandalism pe care nu le-am mai văzut de ceva vreme"

La scurt timp după meciul de la Solna, Martin Ferdman, managerul de securitate al Federației Suedeze de Fotbal, acuza suporterii români de "acte de vandalism pe care nu le-am mai văzut de ceva vreme".

Fredman, care a susținut că mai multe scaune din peluză au fost distruse de suporterii români, a mai adăugat că "am avut personal bine pregătit la fața locului și imagini clare de supraveghere, în care unele persoane apar înainte să își acopere fețele. De aceea, am ales să nu intervenim în timpul meciului. După partidă au fost reținute patru persoane: una care a introdus materialele pirotehnice pe stadion și trei care le-au folosit. O altă persoană a fost reținută pentru incitare la ură împotriva unui grup de persoane".

  • 2.000 de coroane suedeze (aproximativ 180 de euro) este costul estimat de suedezi pentru un scaun. Federația Română de Fotbal va suporta acum cheltuielile.
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