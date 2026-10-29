Fostul antrenor de la FCSB a răbufnit: ”Să se dea sancțiuni, nu e normal!”

Cupa României avansează cu pași repezi, iar etapa a 2-a din grupe a adus în prim-plan duelul dintre Dinamo și Chindia Târgoviște.

Florin Gardoș nu s-a abținut, după Dinamo - Chindia 5-2: poză cu protocolul de la meci

Diogo Pinto, de trei ori, și Dean Zandbergen, cu două reușite, au adus victoria „câinilor”. De cealaltă parte, Rareș Mihai și Bogdan Petre au punctat pentru formația oaspete.

Deși echipa la care este angajat a pierdut fără drept de apel, Florin Gardoș, cel care va asista astăzi, 29 octombrie, la VOYO SPORT LIVE, a văzut „partea plină a paharului”. Fostul internațional a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a imortalizat revenirea pe Arena Națională, de această dată din calitate de conducător.

În spirit de glumă, oficialul Chindiei a atașat și o poză cu protocolul de la partida disputată pe cel mai mare stadion al țării, în contextul „scandalului” cu mâncarea oferită de cluburile din primul eșalon valoric.

„Deși rezultatul n-a fost favorabil, a fost o plăcere să mă reîntorc pe stadionul pe care am trăit atâtea amintiri. Felicitări celor de la Dinamo, o echipă foarte bine antrenată, iar rezultatele nu sunt întâmplătoare.

PS: protocolul bun, am atasat o poză în primul comentariu”, a fost mesajul transmis de Florin Gardoș, postând ulterior o fotografie cu mâncarea oferită de Dinamo.



