FOTO Florin Gardoș nu s-a abținut, după Dinamo - Chindia 5-2: poză cu protocolul de la meci

Florin Gardoș nu s-a abținut, după Dinamo - Chindia 5-2: poză cu protocolul de la meci Cupa Romaniei
SPORT.RO
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Dinamo - Chindia Târgoviște a contat pentru etapa a 2-a din grupele Cupei României.

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Cupa României avansează cu pași repezi, iar etapa a 2-a din grupe a adus în prim-plan duelul dintre Dinamo și Chindia Târgoviște.

Florin Gardoș nu s-a abținut, după Dinamo - Chindia 5-2: poză cu protocolul de la meci

Diogo Pinto, de trei ori, și Dean Zandbergen, cu două reușite, au adus victoria „câinilor”. De cealaltă parte, Rareș Mihai și Bogdan Petre au punctat pentru formația oaspete.

Deși echipa la care este angajat a pierdut fără drept de apel, Florin Gardoș, cel care va asista astăzi, 29 octombrie, la VOYO SPORT LIVE, a văzut „partea plină a paharului”. Fostul internațional a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a imortalizat revenirea pe Arena Națională, de această dată din calitate de conducător.

În spirit de glumă, oficialul Chindiei a atașat și o poză cu protocolul de la partida disputată pe cel mai mare stadion al țării, în contextul „scandalului” cu mâncarea oferită de cluburile din primul eșalon valoric.

„Deși rezultatul n-a fost favorabil, a fost o plăcere să mă reîntorc pe stadionul pe care am trăit atâtea amintiri. Felicitări celor de la Dinamo, o echipă foarte bine antrenată, iar rezultatele nu sunt întâmplătoare. 

PS: protocolul bun, am atasat o poză în primul comentariu”, a fost mesajul transmis de Florin Gardoș, postând ulterior o fotografie cu mâncarea oferită de Dinamo.


Andrei Nicolescu, nemulțumit de protocolul oferit de Sepsi

Sepsi - Dinamo a avut loc în etapa a 11-a din SuperLiga. Deși echipa sa a câștigat, scor 0-2, Andrei Nicolescu a ținut să vorbească la final despre lipsa protocolului oferit de formația din Covasna.

„Am un mesaj pentru domnul Dioszegi. Îl felicit pentru că are brutărie, îi mulțumesc că mi-a pus niște pâine pe masă, dar eu am niște parteneri și niște sponsori care vin de la București și îl rog, în virtutea respectului pe care îl acordăm între cluburi, să aibă un protocol cât de cât normal, pentru ca oamenii care vin patru ore de la București să poată să mănânce ceva. Este o chestiune de minim respect pe care vreau să o subliniez", a declarat Andrei Nicolescu, după Sepsi - Dinamo 0-2.

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