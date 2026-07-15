După succesul cu 4-1 din deplasare, campioana României a câștigat și returul cu ML Vitebsk, scor 1-0, grație golului marcat de Nicușor Bancu în minutul 90+1.

Oltenii vor întâlni în faza următoare campioana Bulgariei, Levski Sofia. Prima manșă este programată pe 21 sau 22 iulie, iar returul se va disputa pe terenul Universității Craiova, pe 28 sau 29 iulie.

Întrebat despre concurența cu Răzvan Sava, Laurențiu Popescu a fost sincer

Titular între buturile Craiovei, Laurențiu Popescu s-a declarat mulțumit de victoria echipei și a spus că succesul le oferă încredere înaintea unui program extrem de încărcat.

„Cred că a fost un meci foarte deschis, un meci frumos pentru suporterii noștri. Victoriile aduc victorii și asta este important.

Nu cred că în calificările din UEFA Champions League va exista vreun meci ușor, dar, într-un final, mă bucur că am câștigat.

Mereu trebuie să demonstrez când intru în poartă și să-mi ajut echipa. Astăzi, într-adevăr, am jucat un fotbal mult mai ofensiv și le-am dat spații. Dar mi-am ajutat echipa, iar asta trebuie să facă un portar”, a declarat goalkeeper-ul oltenilor.

În această vară, Universitatea Craiova l-a transferat pe Răzvan Sava de la Udinese, iar lupta pentru postul de titular s-a încins.

„Mereu a fost concurență la Craiova, mereu au fost doi-trei portari foarte buni. Și în sezonul acesta va fi concurență. Nu pot să spun că sunt supărat, de ce să fiu supărat? De demonstrat am mereu.

Este un start foarte bun. Am câștigat și Supercupa, dar urmează un program foarte greu. Vine UTA și cred că cel mai important meci este cel cu UTA.

O să fie o dublă dificilă în Europa, dar momentan nu vorbim despre acel meci. Vorbim doar despre UTA.

Experiența europeană rămâne. Lotul nu s-a schimbat foarte mult, iar meciurile din sezonul trecut din Europa cu siguranță ne vor ajuta”, a spus Laurențiu Popescu.

Pentru postul de titular, Laurențiu Popescu se va lupta în noul sezon cu Răzvan Sava, portar transferat în această vară de la Udinese și evaluat la 2,5 milioane de euro, dar și cu ucraineanul Pavlo Isenko. În lotul oltenilor se mai află tinerii Alexandru Maxim și Alexandru Glodean.