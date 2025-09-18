Campioana României are o singură victorie după nouă etape și este pe locul 11, cu doar șapte puncte, la 16 distanță de liderul Universitatea Craiova. Acum, FCSB se pregătește pentru un alt test dificil, în deplasare, cu FC Botoșani.



Înainte de meciul pe care FCSB îl va disputa vineri, Marius Lăcătuș este convins că echipa lui Gigi Becali a ieșit din calculele pentru titlu din acest sezon.



Legenda Stelei consideră că va fi destul de greu ca FCSB să recupereze diferența de 16 puncte față de Universitatea Craiova, având în vedere prestațiile din ce în ce mai solide ale echipei lui Mirel Rădoi.



Marius Lăcătuș: ”E destul de greu pentru titlu”



"Și înainte au trecut prin momente deloc plăcute. Ca și joc, nu doar rezultatele. Calificarea în Europa League vine în urma unor prestații destul de modeste. Acesta este primul și va fi destul de greu, ținând cont de forma celor de la Botoșani.



FCSB trebuie să acumuleze cât mai multe puncte, pentru a putea spera să ajungă în play-off și apoi să se lupte la titlul. Este o diferență destul de mare. Va fi aproape imposibil dacă Craiova va păstra acest avantaj până la intrarea în play-off.



Nu în pericol locul de play-off. Trebuie să câștige 4-5-6 jocuri la rând, să mai profite și de pași greșiți ai echipelor de sus. E destul de greu pentru titlu, diferența e destul de mare", a spus Marius Lăcătuș, la Digi Sport.



FCSB are și probleme de lot înainte de meciul de la Botoșani. Nu mai puțin de cinci jucători sunt accidentați și vor rata partida din Moldova: Valentin Crețu (36 de ani), Joyskim Dawa (29 de ani), Adrian Șut (26 de ani), Risto Radunovic (33 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani).



Cum ar putea arăta FCSB în următoarea partidă din campionat, cu FC Botoșani: Târnovanu - Toma, Graovac, M. Popescu, Kiki - Alhassan, Tănase, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Politic



„Cine n-ar vrea să joace două meciuri cu FCSB-ul? Mi-ar plăcea extraordinar să ajung în play-off, sunt convins că FCSB o să ajungă în play-off”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

