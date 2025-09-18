Francesco Pio Esposito, atacantul de 20 de ani crescut în academia lui Inter Milano sub îndrumarea lui Cristi Chivu, începe să confirme așteptările uriașe.



Integralist în victoria cu Ajax Amsterdam, scor 2-0, din grupele UEFA Champions League, „perla” lui Inter a atras atenția unor nume uriașe din fotbalul mondial.



Legendarii Zvone Boban și Fabio Capello, laude pentru „perla“ lui Chivu



Zvone Boban, fostul mare mijlocaș al Croației și al lui AC Milan, a remarcat calmul și inteligența în joc a tânărului atacant: „Pio Esposito are mișcări similare cu Edin Dzeko. Poate avea o carieră mare, ne-a impresionat pe toți.”



Laudele au venit și din partea lui Fabio Capello, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului italian: „Are un control fantastic al mingii și o maturitate ieșită din comun pentru vârsta lui. Poate fi viitorul naționalei Italiei. Ne-a dat pe spate.”



Cristi Chivu, vizibil emoționat la revenirea pe „Johan Cruyff Arena”, acolo unde a scris istorie ca jucător între 1999 și 2003, a recunoscut că victoria cu Ajax și evoluția lui Pio Esposito îi dau speranțe pentru viitor: „Se antrenează exemplar, iar astăzi a jucat 90 de minute la un nivel excelent. Merită toate laudele.”



Pentru Inter urmează meciul cu Sassuolo din etapa a 4-a din Serie A, duminică, 21 septembrie, pe „Giuseppe Meazza”.

