După înfrângerea din primul meci amical al iernii, contra polonezilor de la Wisla Plock, Rapid a încheiat cantonamentul din Turcia cu o victorie, 1-0 împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia.



La finalul partidei, Răzvan Onea a vorbit despre perioada de pregătire, dar și despre ambițiile echipei pentru 2026.



„A fost un meci în condiții mai speciale, cu vânt și ploaie. Mă bucur că am ieșit sănătoși și că am obținut o victorie de moral. Sper să ne ajute în campionat. A fost un cantonament greu la început, cu două antrenamente pe zi, dar benefic. Sper ca la finalul sezonului să ne bucurăm de minimum un trofeu”, a spus fundașul Rapidului.



Întrebat dacă FCSB va intra în play-off, Răzvan Onea a răspuns categoric



Onea a vorbit și despre integrarea lui Daniel Paraschiv, una dintre noutățile lotului giuleștean. „Este un plus pentru noi, un jucător cu multă calitate, atât pe teren, cât și ca om. Ne va ajuta foarte mult”, a adăugat rapidistul.



La final, Răzvan Onea a fost întrebat dacă rivala FCSB va reuși să prindă play-off-ul, în contextul în care campioana ultimelor două sezoane se află în afara primelor șase locuri.



„Ne gândim strict la ce avem noi de făcut. La final vom trage linie și vom vedea cine intră în play-off. Nu vreau să doresc răul nimănui. Pentru noi, important este să câștigăm meci cu meci”, a declarat Onea.



Rapid a încheiat cantonamentul și revine în România, unde va disputa primul meci oficial al anului sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, împotriva celor de la Metaloglobus.



În acest moment, Universitatea Craiova este liderul SuperLigii, cu 40 de puncte, urmată de Rapid, cu 39. FC Botoșani și Dinamo completează podiumul, ambele cu câte 38 de puncte. FC Argeș ocupă locul 5, iar Oțelul Galați închide top 6, cu 33 de puncte. FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe poziția a 11-a, cu 26 de puncte.

