După înfrângerea cu FCSB din ultima etapă, Costel Gâlcă a cerut întăriri, iar conducerea clubului a bifat, cel puțin pentru moment, un singur transfer: Daniel Paraschiv.



Mutarea nu l-a impresionat deloc pe Gigi Becali. Patronul FCSB s-a amuzat pe seama achiziției făcute de Dan Șucu și este convins că atacantul adus de Rapid nu va avea un rol important în echipă.



Gigi Becali, despre Paraschiv: „O să fie rezervă”

Daniel Paraschiv, 26 de ani, vine după o perioadă modestă în Spania. Atacantul a evoluat în doar 10 meciuri pentru o formație din liga a doua și a marcat un singur gol, iar acest detaliu nu a trecut neobservat de rivalul din Capitală.



„Nu poți să compari situația lui Paraschiv cu a altor jucători care renunță la bani. Paraschiv era rezervă în liga a doua, la o echipă care pica în liga a treia. Lui îi dai 20.000 pe lună. E și de valoare. Paraschiv o să fie rezervă la Rapid”, a spus Gigi Becali, citat de Digi Sport.



Paraschiv a părăsit SuperLiga în vara lui 2024, când Real Oviedo a plătit aproximativ 700.000 de euro pentru transferul său de la FC Hermannstadt.



Cotat la 800.000 de euro pe Transfermarkt, Daniel Paraschiv are cifre solide în SuperLiga, cu 87 de meciuri, 25 de goluri și șapte pase decisive.

