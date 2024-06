Răzvan Onea, care s-a transferat la Rapid în ianuarie 2022, dar a lucrat deja cu cinci antrenori în această perioadă (Mihai Iosif, Adrian Mutu, Cristiano Bergodi, Bogdan Lobonț, Neil Lennon). Fundașul de bandă a vorbit despre colaborarea cu noul tehnician al giuleștenilor și obiectivele pentru sezonul următor.

"Până acum am prins cinci antrenori la Rapid, nu știu dacă sunt mulți"

"Până acum am prins patru antrenori la Rapid, cinci cu domnul Lennon. Nu știu dacă sunt mulți, nu mă întrebați pe mine. Eu am lucrat cu fiecare cu mare drag. Am învățat lucruri bune de la fiecare și le mulțumesc antrenorilor care au trecut pe aici. Am făcut cunoștință cu noul antrenori astăzi, la reunire.

Ne descurcăm, ne înțelegem cu noul antrenor. Cu toții știm limba engleză și o să ne fie ușor să comunicăm. Am ascultat și noi ce a spus Mister la conferința de presă, am văzut ce s-a mai scris, cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Suntem adepții profesionalismului și așteptăm cu nerăbdare să începem pregătirea. Concurența e benefică, eu am avut concurență și sezonul trecut. Chris (n.r. - Christopher Braun) e un jucător foarte bun și cred că ne-am ajutat unul pe celălalt să creștem. Asta nu poate să aducă decât beneficii echipei.

"Cred că noi ne luptăm la titlu cu noi"

De asta avem vacanță, ca să ne liniștim gândurile, să uităm cât se poate sezonul trecut, să privim cu încredere spre următorul sezon și să fim pregătiți de muncă. Ne-am reunit la peste 30 de grade, parcă un semn că va fi un sezon incendiar pentru toate echipele, un sezon echilibrat. Îmi doresc ca la sfârșit noi să fim cei câștigători.

Eu nu mă tem de nicio echipă, mă tem de Dumnezeu și atât. Cred că noi ne luptăm la titlu cu noi. Am fost acolo și sezonul trecut și noi am dat-o în bară. Cu siguranță sunt echipe bune, s-au întors antrenori renumiți în campionatul nostru și va fi un sezon foarte interesant. Nu cred că avem un avantaj că nu vom juca în cupele europene, pentru că așa spuneam și sezonul trecut. Și nu a fost așa. Sincer, eu m-aș fi bucurat să fim acolo.

"Am învățat că o înfrângere nu trebuie să te doboare"

Personal, din ce s-a întâmplat sezonul trecut am învățat că o înfrângere nu trebuie să te doboare. Să ai puterea să ridici capul după ce ai pierdut un meci, să nu te lași doborât, să vină valul peste tine și să continui acea serie de înfrângeri. Declinul nostru a început de la înfrângerea cu Farul și era altfel, dacă am fi avut puterea să ne ridicăm atunci. Cred că asta trebuie să schimbăm în acest sezon. Nu avem marjă de eroare la un club precum Rapid, ne dorim eventul, dar până acolo mai este foarte multă muncă", a declarat Răzvan Onea.

Răzvan Philippe Onea (26 de ani) este născut la Paris și s-a format la juniorii clubului LPS Satu Mare. La seniori a evoluat pentru CS Afumați (2017-2019), Poli Iași 92019-2022) și FC Rapid 1923 (2022-2024). Poate juca fundaș dreapta și fundaș stânga, este cotat la 700.000 de euro (cumpărat de Rapid cu 100.000 de euro) și în sezonul precedent a jucat 23 de meciuri și a marcat un gol pentru Rapid.

