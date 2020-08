"S-a inteles cu ei, are un contract bun acolo!" Ultimele informatii despre transferul lui Chindris in Belgia

Andrei Chindris (21 de ani) va merge in Belgia, la Royal Excel Mouscron.

Valeriu Iftime, patronul lui Botosani, a anuntat in direct la Ora Exacta in Sport ca fundasul Botosaniului este aproape sa semneze cu Mouscron.

Iftime spune ca a ajuns la un acord cu clubul Belgian in ceea ce priveste suma de transfer, iar Chindris este multumit la randul sau de contractul pe care il va avea la noua echipa.

Cu toate acestea, contractul nu a fost inca semnat, anunta patronul de la Botosani:

"Chindiris pleaca la Mouscron. El nu a semnat, este la lotul national acum si din acest motiv sunt lucrurile putin inghetate pentru cateva zile. Dupa va pleca acolo, eu am inteles ca oferta noastra a fost acceptata in cele din urma, dar nu am semnat nimic.

Nici Andrei nu a semnat inca, dar are un contract bun. El a negociat cu cei de acolo, dar ca nu a semnat inca", a spus Valeriu Iftime la PRO X.

Suma pe care o va primi Botosani pentru Chindris se invarte in jurul a 700.000 de euro. Internationalul U21 are o cota de piata de 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. 35 de meciuri a adunat in acest sezon in tricoul lui Botosani.