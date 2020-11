FCSB il PLATESTE pe Balgradean! Becali trebuie sa-i dea banii dupa ce l-a dat afara. Decizia e DEFINITIVA pe plan national

Becali trebuie sa-i achite lui Balgradean drepturile salariale pentru care partile s-au luptat in instantele sportive.

Comisia de Recurs a stabilit ca Balgradean are dreptate si ca trebuie sa fie despagubit de FCSB, dupa ce a fost dat afara in timpul pandemiei. Nu coronavirusul l-a indepartat pe Balgradean de FCSB, ci faptul ca a semnat cu CFR fara stirea fostului sau club. In plina lupta pentru titlu, Becali a aflat ca Balgradean va fi pierdut odata cu incheierea campionatului tocmai in fata rivalei de la Cluj. Acela a fost momentul in care sefii ros-albastrilor i-au blocat lui Balgradean pana si accesul in baza de antrenament de la Berceni. Becali l-a trecut pe linie moarta si l-a bagat in somaj tehnic inca din luna martie.

Balgradean a primit acceptul FCSB de a incepe pregatirea cu CFR-ul inca de la jumatatea lunii iunie, inainte ca acordul sau cu echipa lui Petrescu sa intre in vigoare. Petrescu a vrut sa-l aiba sub comanda sa, constient ca Arlauskis urma sa plece la finalul sezonului, cu numai doua saptamani inainte ca CFR sa si debuteze in preliminariile Champions League.