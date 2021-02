Influenta lui Ouzounidis e deja vizibila la Craiova! Detaliul care face diferenta fata de perioada Papura

Marinos Ouzounidis a fost adus recent la Craiova pentru a-l inlocui pe Corneliu Papura, care a fost demis.

Debutul antrenorului grec pe banca celor de la CSU Craiova s-a produs in Cupa Romaniei, unde echipa olteana a invins-o pe FC Botosani, cu scorul de 1-0, si s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei.

Cel mai important detaliu care s-a putut observa dupa aceasta partida a fost legat de agresivitatea crescuta a jucatorilor craioveni, care au primit 5 cartonase galbene la Botosani, cele mai multe din acest sezon.



Aceasta atitudine a fost laudata de presedintele Sorin Cartu, care a spus: "Am avut o agresivitate buna, mi-a placut". In ciudat victoriei din Cupa, au fost, insa, si nemultumiri in special legate de arbitraj, venite din partea echipei gazda.

Managerul general al oltenilor, Marcel Popescu, i-a aratat ieri cu degetul pe responsabilii Botosaniului.

"Eu il stiam pe Marius Croitoru mai echilibrat. Nu vreti sa stiti cum ne-a vorbit dupa meci. Ce ne-a zis. Iar patronul lor, Iftime, a spus 'astia' cand a facut referire la noi", a comentat oficialul craiovean, vineri, la Pro X.