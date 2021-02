"Nu am vrut calitate, am vrut sa-i vad luptand!" Prima reactie a lui Ouzounidis dupa debutul pe banca Universitatii Craiova 

Craiova a castigat cu 1-0 in meciul din optimile Cupei Romaniei cu FC Botosani.

A fost partida de debut a lui Ouzounidis pe banca oltenilor. La finalul meciului, antrenorul grec a declarat ca echipa sa a obtinut o victorie importanta si dificila, in fata unei echipe puternice si in conditii dure.

Ouzounidis a remarcat si o caracteristica a echipelor din Romania.

"Nu a fost usor sa debutez, nu a fost o vreme buna pentru meci, a fost frig. Din fericire, victoria ne incalzeste. E normal sa fac schimbari in echipa, am facut doar 2-3 antrenamente cu ei, a fost important sa le dau incredere jucatorilor mei. Nu am cautat calitate in acest meci, ci am vrut sa ii vad luptand, dorindu-si, iar golul din primele minute ne-a ajutat sa controlam meciul.

A fost o victorie mare impotriva unei echipei puternice. Am facut un pas inainte, dar nu am castigat nimic inca. In Cupa mereu sunt posibile surprize, daca nu dai 100%, nu ai nicio sansa. Intr-un meci, nu stii niciodata ce o sa se intample.

Romanilor le place sa joace ofensiv, dar mi-e greu sa caracterizez ehipele din Romania in acest moment", a declarat Ouzounidis la finalul partidei.