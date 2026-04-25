CFR și Universitatea Cluj s-au cam anihilat reciproc, sâmbătă, în derby-ul care a „cântărit“ enorm, în lupta pentru titlu.

Un meci fără mari ocazii de poartă a ușurat mult misiunea centralului Szabolcs Kovacs. În prima repriză, acesta abia s-a remarcat pe fondul unui joc extrem de slab din partea ambelor formații. În partea secundă însă, pe măsură ce ritmul de joc a devenit un pic mai bun, și centralul de 38 de ani a ajuns în prim-plan.

Mai întâi, în minutul 68, când a acordat penalty pentru CFR, după un henț în careu. Lovitura de pedeapsă a fost confirmată de analiza VAR și transformată de Andrei Cordea.

Apoi, în minutul 77, Szabolcs Kovacs a lăsat impresia că vrea să-i dea al doilea „galben“ lui Muhar (CFR Cluj). Nu vom afla niciodată dacă centralul s-a răzgândit sau nu, realizând că fotbalistul CFR-ului mai are un avertisment, luat în minutul 52. Cert e că Muhar a scăpat, aproape incredibil, după intrarea sa cu talpa înainte și a continuat jocul.

Daniel Pancu, speriat de faultul neglijent al fotbalistului său, a mutat imediat. La doar două minute după ce a scăpat de eliminare, Muhar a fost înlocuit de Djokovic.