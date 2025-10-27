Nemulțumit de mai mulți jucători din lotul actual, Gigi Becali l-a trimis pe Mihai Stoica în Portugalia pentru a urmări câțiva jucători care ar putea face pasul la FCSB încă din această iarnă.

Legiune portugheză la FCSB: "Vreau să iau 5-6"



Printre meciurile urmărite de președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a numărat partida Braga - Casa Pia 4-0, iar Gigi Becali anunță că Mihai Stoica a ochit deja un fundaș care ar urma să fie ofertat de campioana României.



Becali nu se limitează la un singur jucător și anunță că vizează cel puțin 5 achiziții în iarnă.



"MM a găsit un singur jucător. Dar eu vreau doi fundași centrali, doi mijlocași, un fundaș stânga, poate și un atacant. Vreau să iau 5-6 fotbaliști. Vreau să se știe că se poate sta și în tribună ca să se învețe minte.



Da, căutăm jucători portughezi. Portughezii sunt fotbaliști talentați, au în ADN-ul lor tehnica asta de fotbalist. MM a ochit un fundaș până acum", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Cei 6 jucători care ar putea pleca de la FCSB



Având în vedere posturile anunțate de Gigi Becali și criticile îndreptate spre jucători în ultima perioadă, cei care ar putea pleca de la FCSB în viitorul apropiat sunt:

