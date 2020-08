BREAKING NEWS | Inca un arbitru depistat pozitiv cu Covid-19! FRF a facut anuntul oficial! Ce se intampla cu arbitrii din Liga 1 si Liga a 2-a

Liga 1 continua sa fie afectata de noul coronavirus.

Federatie Romana de Fotbal a anuntat aparitia unui nou caz de coronavirus in randul arbitrilor. Oficialul de joc in cauza este in lotul pentru Liga 2 si a fost delegat ultima oara in urma cu doar cateva zile, la un meci amical.

Acum cel de-al saselea arbitru infectat cu Covid-19 a fost retras de la delegari pana cand se va vindeca.

In plus, au intrat in izolare si colegii de brigada ai arbitrului, acestia urmand a fi retestati.

Potrivit informatiilor de pe site-ul oficial, FRF a realizat teste anti-Covid in ultimele zile pentru peste 140 de arbitri din primele ligi ale Romaniei.