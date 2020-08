GAFA SEZONULUI IN LIGA 1! Blestemul Vlad loveste din nou: greseala incredibila a portarului de la Medias! Ce a facut la cel mai simplu sut posibil

Gaz Metan Medias a inceput meciul cu FC Botosani cu un portar tanar in primul 11.

Albert Popa a debutat in Liga 1 in ultimul meci din acest sezon. Fotbalistul in varsta de 21 de ani nu a rezistat decat 40 de secunde pana sa primeasca primul gol al partidei. Ofosu l-a invins in primul minut dupa un sut la coltul scurt.

Timorat dupa acest start de meci, Popa a mai incasat doua goluri pana in minutul 25, ambele dupa greseli uriase.

La golul doi, el a degajat mingea direct in picioarele lui Keyta, care a trecut de un adversar si a sutat puternic, trimitand balonul in plasa.

Doua minute mai tarziu, la golul trei, Popa a gafat, scapand mingea peste cap in poarta.

Albert Popa a ajuns la Gaz Metan Medias vara trecuta, fiind transferat din Liga a 3-a, de la AS SR Brasov. El a mai trecut si pe la FC Ardealul.

Tanarul jucator este al treilea goalkeeper folosit de medieseni in acest sezon, dupa titularul Razvan Plesca si fotbalistul Ricardo Batista, care a plecat de la Gaz Metan la sfarsitul lunii iunie.