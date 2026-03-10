Echipa din Ștefan cel Mare traversează un blocaj în competiția internă, înregistrând eșecuri succesive contra celor de la Rapid, FC Argeș și CFR Cluj. După înfrângerea cu 0-2 din Gruia, „câinii” vor începe play-off-ul cu un dezavantaj de patru puncte față de liderul Universitatea Craiova. Cu toate acestea, conducerea clubului a ales să minimalizeze impactul acestei serii negative.

Susținere fermă pentru banca tehnică

Andrei Nicolescu consideră că presiunea actuală pusă pe echipă este nejustificată și amintește de atingerea primelor obiective ale sezonului: prezența în faza superioară a Superligii și parcursul bun din Cupa României.

Oficialul dinamovist a ales o abordare diferită după înfrângerea suferită de „câini” în fața lui CFR Cluj, pentru a proteja vestiarul înaintea meciurilor decisive din play-off.

„În viaţa fiecărei echipe vine o perioadă mai puţin fastă. Mergem înainte, suntem în grafic, în play-off, în semifinalele Cupei. Cred că toată tevatura din jur e artificială. Acum înţeleg mai bine momentul în care începe bătălia la titlu, trebuie să te desparţi de multe zgomote de fond, care distrag atenţia şi creează tensiune în jurul unei echipe.

Noi ne concentrăm pe o prognoză. Schimbul de generaţie, introducerea unor jucători mai tineri în circuitul echipei. Dinamo nu înseamnă doar cei cinci tineri care au terminat meciul. Înseamnă şi cei care au dus greul, şi cei accidentaţi. Dinamo e un grup. Eu personal pe 'Mister' l-am felicitat aseară după meci pentru deschiderea lui, că le-a dat minute. Rezultatul era foarte greu de întors după erorile din prima repriză. Acum trebuie să ne strângem în jurul echipei”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit PrimaSport.