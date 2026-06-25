Florin Tănase (31 de ani) a revenit în urmă cu doi ani la FCSB, după două sezoane petrecute în străinătate la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), respectiv Al Okhdood (Arabia Saudită).

Deși are cel mai mare salariu de la FCSB, 30.000 de euro pe lună, Tănase a primit o ofertă tentantă din punct de vedere financiar din China, iar în această perioadă sunt șanse mari ca cele două părți să ajungă la un acord. Impresarul său a început deja negocierile cu echipele interesate.

Florin Tănase, dorit în China: ”Ar fi o problemă reală”

Potrivit unui acord între internaționalul român și Gigi Becali, acesta poate pleca de la echipă fără nicio pretenție din partea clubului, în cazul în care va veni o ofertă bună. Ciprian Marica, fostul internațional, în prezent acționar la Farul Constanța, crede că o eventuală plecare a lui Tănase ar reprezenta o ”problemă reală” pentru fosta campioană a României.

”În primul rând, relația dintre patron și jucător e una specială din câte știu și mă îndoiesc că sunt tergiversări între ei sau că ar tergiversa unul dintre ei lucrurile, așa că eu cred că e o doar o chestiune de timp sau de înțelegere între cei doi.

(n.r. Crezi că ar pleca Tănase în China?) Și dacă ar pleca în China ar face-o la înțelegere cu domnul Becali. Mă gândesc că relația lor e mult prea bună și domnul Becali de fiecare dată a vorbit extrem de frumos de el. 'Prietenul meu' îmi aduc aminte că-l numea.

Mă gândesc că vor discuta și vor face lucrurile de comun acord. Pierderea și a lui Tănase ar fi o problemă reală, mai ales că FCSB nu a prins play-off-ul sezonul trecut”, a spus Ciprian Marica, pentru PRO TV și Sport.ro.

Fotbalistul ia în considerare să semneze un nou contract cu FCSB, însă i-a cerut lui Gigi Becali un contract valabil pe patru sezoane, lucru refuzat însă de finanțatorul de la FCSB. Totuși, Gigi Becali este destul de sigur că Florin Tănase va fi jucătorul lui FCSB și în următorul sezon.

Produs de Academia Gheorghe Hagi, Florin Tănase a ajuns prima dată la FCSB în 2016, după ce Gigi Becali a plătit pentru serviciile jucătorului 1,5 milioane de euro. În 2022 l-a vândut pentru 3 milioane de euro la Al Jazira.