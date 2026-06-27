Echipa de fotbal Petrolul Ploieşti a surclasat formaţia Lechia Gdansk, proaspăt retrogradată din Ekstraklasa, cu scorul de 5-0, sâmbătă, în primul meci amical susţinut în stagiul de pregătire din Polonia.

Golurile au fost marcate de Papp (10), Tolea (13), Leescu (55), D. Paraschiv (66) şi Dele (73), potrivit paginii de Facebook a clubului.

Petrolul - Lechia Gdansk 5-0

Petrolul a început cu: Zima - Ţuţu, Papp (căpitan), Argeşanu, Tolea - M. Ioniţă, Bran - Teixeira, Hanca, R. Martins - Chică-Roşă.

În repriza secundă, antrenorul Ricardo Sousa i-a utilizat pe: Şt. Rădulescu - Ludewig, M. Costache, Zaian, A. Dumitrescu - D. Paraschiv, Boţogan, Dele, Manolache - Leescu, Jerdea.

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Petrolul Ploiești a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, transferul fundașului central Breston Malula (25 de ani).

Malula a semnat cu „lupii galbeni” un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Până acum, el a evoluat doar în țara sa natală, Elveția.

Lukas Zima (ultima oară la FCSB), Mark Țuțu (UTA), Alejandro Bran (Alajuelense), Rodrigo Martins (Lourosa), Leo Teixeira (Felgueiras), Calal Huseynov (Arda Kardzhali), Robert Jerdea (CSM Reșița), Lucho Vega (Leiria), Adam Zaian (MVV Maastricht) și Breston Malula (FC Stade-Laussane-Ouchy) sunt cei zece jucători transferați în vară de Petrolul.

Din tabăra „lupilor galbeni” au plecat oficial: Yohan Roche, Ricardinho și Tommi Jyry.