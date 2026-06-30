FOTO Petrolul Ploiești s-a făcut de râs cu o echipă din liga a treia! ”Lupii galbeni” au primit o căruță de goluri

Petrolul Ploiești s-a făcut de râs cu o echipă din liga a treia! ”Lupii galbeni” au primit o căruță de goluri Superliga
SPORT.RO
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Meci de pregătire nesatisfăcător pentru trupa portughezului Ricardo Sousa.

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Petrolul PloiestiOlimpia GrudziadzRicardo SousaAlejandro Bran FloresLupii Galbeni
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Petrolul Ploieşti a fost învinsă de echipa poloneză de liga a treia Olimpia Grudziadz, cu scorul de 4-1, marţi, într-un meci amical disputat în cantonamentul de la Gniewino (Polonia).

Petrolul Ploiești - Olimpia Grudziadz 1-4

Antrenorul Ricardo Sousa a utilizate formule diferite de echipă pentru fiecare repriză, potrivit site-ului clubului, dar ''greşelile individuale i-au trădat pe petrolişti'', adversarii marcând în minutele 4, 15, 25 şi 36.

Golul prahovenilor a fost marcat de costaricanul Alejandro Bran Flores (14).

Petrolul a început cu Zima - Ludewig, Malula, Zaian, A. Dumitrescu - M. Ioniţă, Boţogan - Teixeira, Bran, Martins - Paraschiv. După pauză au jucat Şt. Rădulescu (Georgescu, 67) - Ţuţu, Papp, Costache (Manolache, 67), Tolea - Dumitrache, Hanca - Jerdea, Lucho Vega, Leescu - Chică-Roşă.

Petrolul va disputa alte două teste în Polonia, scrie Agerpres, joi cu Chojniczanka Chojnice şi vineri cu Arka Gdnya, înainte de revenirea la Ploieşti.

Foto: Petrolul Ploiești

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