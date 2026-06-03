CFR Cluj se joacă, la modul cel mai serios, cu focul! Semn că experiența din sezonul recent încheiat, când echipa a fost pe punctul de a rata play-off-ul, înaintea venirii lui Pancu, a fost o „lecție“ uitată deja de conducere.

Un semn clar, în acest sens, e varianta luată în calcul pentru banca tehnică. După ce s-a vorbit despre Edward Iordănescu și Dan Petrescu, amândoi cu rezultate foarte bune în fotbalul românesc, acum s-a ajuns la un candidat... no-name! Probabil, pentru că fostul selecționer e pe punctul de a merge în Asia, după cum Sport.ro a dezvăluit aici, pe când „Super Dan“ are probleme de sănătate.

Directorul sportiv, Ricardo Cadu, vrea un portughez de 34 de ani pe bancă!

Finalul sezonului recent încheiat a marcat revenirea lui Ricardo Cadu (44 de ani) în Gruia. Un fost fotbalist emblematic pentru CFR, unde a jucat în perioada 2006-2014, Cadu s-a întors acum, la Cluj, în calitate de director sportiv. Și, potrivit Prima Sport, prima sa decizie majoră poate influența numirea noului „principal“.

Concret, portughezul l-a propus pe conaționalul său, Paulo Mendes (34 de ani), pentru funcția de antrenor. Din stafful acestuia face parte și Dani Soares (44 de ani), fost jucător al CFR-ului din perioada 2007-2010. Acesta e cumnatul lui Cadu.

Problema cu posibila numire a lui Paulo Mendes e că CV-ul acestuia e foarte departe de un club de nivelul CFR-ului. E suficient să amintim că, la ultima sa experiență ca „principal“, portughezul a activat la Marco 09, în 2025, în liga a 3-a din țara sa! Iar înainte de acest mandat, Paulo Mendes a fost și mai jos, la CD Cinfães, în liga a 4-a.

De remarcat că, la CFR, antrenorii portughezi au o adevărată tradiție. De-a lungul anilor, pe banca echipei s-au aflat Toni Conceição (trei mandate), regretatul Jorge Costa și Paulo Sergio.