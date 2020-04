Inca o donatie impresionanta pentru Dinamo! Presedintele unui club din Liga 1 se alatura proiectului DDB: "E un brand de valoare si avem nevoie de ei!"

Din articol Nicolae Stanciu, membru de elita in DDB

Un presedinte din Liga 1 a intrat in proiectul Doar Dinamo Bucuresti si a donat o suma impresionanta.

Ioan Marginean, presedintele lui Gaz Metan, a anuntat ca s-a implicat si el in salvarea lui Dinamo si a donat 5000 de lei proiectului DDB.

Dinamovistii au strans deja peste 100.000 de euro si suporterii si-au manifestat interesul de a cumpara pachetul majoritar de actiuni al clubului (82%):

"Am donat 5000 de lei, restul sa doneze cine e mai bogat, Lupescu, Raducioiu. Gestul lui Stanciu e unul superb. Dinamo e un brand de valoare cu o istorie in spate si avem nevoie de ei sa joace in campionat.

Eu stiu ca Raducioiu si Lupescu au donat mai mult. Sufletul meu e curat si eu atat am putut sa donez", a spus Ioan Marginean la Digi Sport.

Nicolae Stanciu, membru de elita in DDB

Fostul jucator al FCSB-ului a facut o donatie pentru asociatia DDB. Potrivit unui reprezentat al PCH, internationalul roman a devenit membru de elita si a donat peste 1948 de euro.

"Fotbalul romanesc nu-si permite sa piarda o echipa ca Dinamo", spunea Nicolae Stanciu.