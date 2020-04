El ar putea fi salvarea lui Dinamo! Ce jucator ar putea pleca pe bani multi din Stefan cel Mare! Lovitura pe care o pot da "cainii"

Dinamo ar putea vinde un jucator important.

Fotbalistul celor de la Dinamo, Deian Sorescu, a vorbit despre situatia de la Dinamo si despre urmatorul jucator care ar putea pleca pe o multime de bani de la club. Acesta este e parere ca Ricardo Grigore ar putea prinde un transfer de exceptie peste un an, transfer care ar putea aduce o suma consistenta de bani in conturile formatiei din Stefan cel Mare.

"Urmatorul jucator care va exploda este Ricardo Grigore. Nu stiu daca va pleca in perioada urmatoare, pentru ca, dupa parerea mea, este destul de devreme. Eu zic ca ar trebui sa ramana, sa mai acumuleze experienta, meciuri. Dupa, cu siguranta va pleca. E un baiat care munceste, isi doreste si are toate calitatile. Cred ca minimum un an ar trebuie sa mai stea la Dinamo sa joace meci de meci si dupa aceea va fi pregatit sa plece", a declarat Deian Sorescu, la Prosport.