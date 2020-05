"Ne duceam sa ne facem de ras?!" Dumitru Dragomir, aproape sa preia Dinamo! Ce l-a facut sa se razgandeasca: "Ma duceam eu sa joc cu Borcea?"

Vanzarea lui Dinamo a devenit o telenovela fara sfarsit, dupa ce negocierile cu investitorii spanioli au stagnat.

Situatia lui Dinamo este inca incerta. Fanii discuta cu Ionut Negoita in aceasta saptamana si vor sa preia clubul, dupa ce vor analiza datoriile si actele de contabilitate.

Dumitru Dragomir a vorbit despre ce se intampla la club si a dezvaluit de ce nu a mai investit in Dinamo.

"La Dinamo trebuie sa vina unul cu bani, Negoita are dreptate. Nici cu un leu nu o poate vinde. Lumea nu mai are bani, acum se feresc ca dracu de tamaie. Nu stii ce vine peste noi cu coronavirusul. Daca ingheata televiziunile, fotbalul a intrat in colaps.

Sa dea la suporteri, Negoita trebuie sa scape de cheltuieli. Banii de la suporteri se termina intr-o saptamana. Au intentii bune, insa ar trebui minim 500.000 de suporteri sa dea 100 de lei pe luna ca sa poata tine echipa.

Da, am discutat cu Netoiu, Borcea, nu stiu daca si cu ceilalti am vorbit despre Piturca, dar stabilisem deja. Cu Catarama, cu Badea, inclusiv Negoita. Piturca era de acord numai ca s-a impotmolit, pentru ca era nevoie de multi bani. Eu am fost conducator si stiu ce inseamna, ca asa strangeam 5 milioane pentru sezonul asta.

Noi ne duceam acolo sa ne facem de ras? De aia nu ne-am dus, ne faceam de ras! Ma duceam eu si cu Borcea sa jucam? Trebuie sa aduci fotbalisti de valoare", a declarat Dumitru Dragomir la PRO X.