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Impresionaţi de forma de excepţie a lui Lionel Messi la Cupa Mondială, argentinienii au ieşit în stradă şi au apelat la reţelele sociale pentru a-i cânta „La mulţi ani” fotbalistului lor preferat, care a împlinit miercuri 39 de ani.

Argentinienii, gest superb de ziua lui Lionel Messi

Sub hashtagul #CumpleLEO (La mulți ani, Leo! în spaniolă), Telefé, un post de televiziune local, a lansat o campanie prin care argentinienii erau invitaţi să-i cânte „La mulţi ani” la ora 10 dimineaţa şi la ora 10 seara, ora locală, o aluzie la tricoul cu numărul 10 purtat de căpitanul echipei Argentinei.

Fluturând steaguri argentiniene, grupuri de prieteni la sala de sport, copii în şcoli, angajaţi ai magazinelor şi vecini s-au adunat în toată ţara şi au umplut reţelele sociale cu mesaje de felicitare.

„Îţi mulţumim pentru atâta bucurie şi pentru că ai reprezentat Argentina la cel mai înalt nivel. La mulţi ani, campionule!”, a postat un grup de angajaţi ai unui dealer auto din provincia Buenos Aires.

Un alt grup de fani a ajuns la iconicul Obelisc din centrul oraşului Buenos Aires.

„Sunt aici de la ora 6:00 dimineaţa”, a declarat pentru Reuters Rubén Acosta, în vârstă de 71 de ani, după care a continuat: „Îl ador pe Messi. E un extraterestru. Messi, eşti unic. Nu eşti de pe această planetă. Ai venit dintr-o altă galaxie”.

Preşedintele Javier Milei l-a felicitat şi el pe Messi, scriind pe contul său de X: „LA MULŢI ANI, L10NEL...!!! HAI, ARGENTINA!!!”.

Messi, golgheter all-time la CM

Messi, de opt ori câştigător al Balonului de Aur, a devenit luni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale şi a înscris cinci goluri în două meciuri la acest turneu.

Antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a avut o urare simplă de ziua de naştere pentru talismanul echipei sale. „Să fie fericit”, a spus Scaloni.

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