Ce sanse are Cristi Borcea sa revina la Dinamo: "El sufera pentru echipa. Ar veni doar ca actionar majoritar!" Anuntul unui fost antrenor din Stefan cel Mare

Actualul antrenor al Concordiei Chiajna a vorbit despre o posibila revenire a lui Cristi Borcea la Dinamo.

Bratu crede ca fostului finantator ii este dor de echipa din Stefan cel Mare. Cu toate acestea, el considera ca Borcea nu se va mai implica in fotbalul romanesc dupa ce a fost la inchisoare.

"Am mai vorbit prin mesaje cu el. Cristi este bine. Nu l-am intrebat foarte mult despre Dinamo, dar el sufera pentru Dinamo, sigur. Eu cred ca in sinea lui ar vrea sa revina. Nu trebuie sa ne ascundem, lui Cristi ii place in centrul atentiei, i-a placut mereu in centrul atentiei. El sufera un pic fara Dinamo, eu sunt sigur de asta. Nu stiu daca mai e disponibil acum, si nu din punct de vedere financiar, cat sa isi asume niste lucruri la Dinamo, pentru ca a trecut o perioada, sunt cativa ani buni de cand el a disparut de acolo. La cum il cunosc eu, este un patron care ar da foarte mult pentru Dinamo", a declarat Florin Bratu pentru ProSport.

De asemenea, fostul antrenor al lui Dinamo considera ca Ionut Negoita nu ar putea colabora niciodata cu Cristi Borcea.

"Daca ar veni la Dinamo, Cristi ar veni ca actionar majoritar", a declarat Florin Bratu.