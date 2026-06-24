Lucrarea de modernizare a patinoarului a durat aproape 20 de ani!

Patinoarul din Tg. Mureș ar trebui să fie inaugurat în octombrie 2026, după ce beneficiat de o modernizare semnificativă, iar ANS a decis să transforme locația într-o bază sportivă multifuncțională de 2.000 de locuri. Lucrările sunt aproape de finalizare, iar modernizarea a presupus montarea unui nou sistem de răcire și reabilitare termică și cosmetică. Dar adevărata schimbare presupune posibilitatea fixării și dezasamblării rapide a suprafețelor și mobilierului pentru practicarea handbalului, baschetului, tenisului și voleiului peste gheață, urmând să găzduiască aceste sporturi pe tot parcursul anului și să prelungească utilitatea patinoarului.

Lucrările de modernizare au început în 2007, au fost suspendate în 2013, după ce fuseseră finalizate în proporție de 70%, reluate fără vlagă în 2021 și au luat avânt în 2024, după o decizie a Comisiei Tehnico-Economice a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de a duce la capăt investiția. Până în 2024, se cheltuiseră aproximativ 7.5 milioane de euro cu acest proiect, costurile totale fiind mai mult decât duble, după ultimele îmbunătățiri.

Lucrările ar fi trebuit finalizate până la finalul anului 2025, conform ultimul caiet de sarcini, dar ar putea intra în administrarea CSM Tg. Mureș abia în octombrie 2026, cu o întârziere de aproape un an de la ultimul termen stabilit și la aproape două decenii după inchiderea sa. Sala Sporturilor din Târgu Mureş, dată în folosință în 1978, ar urma să intre și ea într-un proces amplu de reabilitare, în 2027, o parte a activităților de aici urmând să fie preluate de patinoar.

De o așteptare la fel de lungă pare să aibă parte și bucureștenii, după ce lucrările la Patinoarul "Mihai Flamaropol", începute în 2016, au fost abandonate la stadiul de 30%. Între timp, Capitala (2.1 milioane de locuirori) se poate baza doar pe Berceni Arena (Sectorul 4 / 800 de locuri), Patinoarul Allianz Țiriac Arena (Otopeni / 500 locuri) și mai multe locații improvizate în centre comerciale.

Ținutul Secuiesc și-a asigurat necesarul zonal de patinoare

În lipsa unui patinoar de mari dimensiuni, echipa de seniori a CSM Târgu Mureș (Marosvasarhelyi Varosi Sportklub) nu a mai fost înscrisă în Campionatul Național de Hochei. Regiunea a decis să se concentreze pe activitatea juniorilor, prin fondarea Academiei Secuiești de Hochei pe Gheață (Szekelyfoldi Jegkorong Akademia), după ce autoritățile de la Budapesta au aprobat subvenționarea a 90% din costul de 1.5 milioane de euro pentru un patinoar artificial acoperit, în Sângeorgiu de Mureș (7 km NV de Tg. Mureș). La Tg. Mureș mai există două patinoare de agrement deschise publicului, în sezonul invernal, la Cetatea Medievală și în Piața Teatrului.

În așa-numitul Ținut Secuiesc, mai există patinoare acoperite de capacitate medie și mică la Miercurea Ciuc (Patinoarul "Lajos Vakar" / 4.000 de locuri), Sf. Gheorghe (Sepsi Arena / 2.400 de locuri), Sângeorgiu de Mureș (Patinoarul Mureș / 1.800 de locuri), Gheorgheni (Gheorgheni Ice Rink / 1.500 de locuri) și Târgu Secuiesc (Patinoarul "Laszlo Deme" / 550 de locuri), fiind cea mai bine reprezentată regiune a țării din punct de vedere al infrastructurii pentru sporturile de iarnă desfășurate în sală.

Foto - Levente Novak (FB)