Grecii au anunțat că Aris vrea să scape cât mai repede de fotbalistul român, fie printr-un împrumut, fie printr-un transfer definitiv, variantă preferată și de conducerea clubului din Salonic.

Gigi Becali, mesaj acid pentru Olimpiu Moruțan: ”Ia-ți, mă, banii, prostule!”

Contractul lui Olimpiu Moruțan la Aris Salonic va expira abia în 2028, însă e pe cale să își rezilieze contractul și să semneze cu Rapid, acolo unde a fost îndrumat de agentul său, Ioan Becali. Moruțan a fost dorit și de Gigi Becali la FCSB, însă fotbalistul este mai aproape să semneze cu echipa finanțată de Dan Șucu.

Becali este convins că nu ar fi o mutare inspirată pentru Olimpiu Moruțan și a vrut să îi transmită un mesaj fotbalistului. Becali este de părere că Moruțan trebuie să țină cu dinții de contractul cu Aris Salonic și să le ia toți banii grecilor.

”Eu, dacă vorbeam cu Moruțan, îi spuneam cum i-am spus și lui Coman: Bă, ești idiot sau ești tâmpit la cap? Cum adică, tu ai două milioane asigurați? ’Stai, domn-le, că mă duc, că echipă națională’.

Cum i-am spus lui Florinel Coman: ’Nea Gigi, eu vin!’. I-am zis: ’Bă, Florinele, ești nebun? Nici nu te primesc, du-te și ia-ți banii, bă, prostule, că viața stă în bani, fă-ți viitorul familiei tale, lasă-l pe Becali’.

Eu i-am zis lui Florinel să mă lase pe mine: ’Bă, du-te, ia-ți banii, vezi-ți de treaba ta’. I-aș spune și lui Moruțan: ’Bă, Moruțane, ia-ți, mă, banii, prostule, ai contract două milioane, ia-ți banii, distrează-te acolo’.

Dacă aș fi impresar, tot așa i-aș spune. Eu așa l-aș învăța, dar fiecare face cum crede că e bine și cu asta basta. Eu, dacă vorbeam cu Moruțean, îi spuneam să stea acolo”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

