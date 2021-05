"Imi vine sa plang!" Discurs emotionant al patronului lui Sepsi! Ce bonusuri le ofera jucatorilor sai dupa ce s-au calificat in Conference League

Sepsi este ultima echipa calificata in Conference League!

Sepsi a invins-o pe Viitorul la Sf. Gheorghe si a reusit sa se califice in preliminariile Conference League. Patronul clubului, Laszlo Dioszegy a vorbit la finalul meciului, vizibil emotionat de reusita echipei sale.

Finantatorul a dezvaluit ce bonusuri vor primi jucatorii sai pentru calificarea in Conference League si si-a aratat inca o data increderea in Leo Grozavu.

"Eu cred ca si acum visez, sunt bucuros ca un copil, imi vine sa plang. Am reusit in 4 ani sa ajungem in cupele europene, nu conteaza cum se numeste. Un singur lucru, am reusit sa ajungem in cupele europene, asta a fost visul meu, iar baietii acestia extraordinar mi-au indeplinit visul.

Secretul este ca noi suntem o familie, staff-ul lucreaza in liniste, incercam sa ne dam silinta ca echipa sa mearga bine, sa fie linistiti baietii. In fiecare meci au un bonus de 300 de euro pe victorie, in cea de astazi au 1 800 de euro pe meci, dar in afara de asta, toti au bonus pentru accederea in Conference League.

Intre 5 si 6 milioane de euro a fost bugetul, conteaza foarte mult ca banii vin la data fixa si faptul ca baietii ma vad zilnic la stadion, asta conteaza cel mai mult.

Leo Grozavu nu are de ce sa se simta supravegheat, a demonstrat tuturor ca este un antrenor extraordinar. A realizat ca de cand e aici e intr-un loc in care are liniste si poate face un rezultat pozitiv, si-a dat seama ca aici este locul lui.

Nu, nu visam la titlu. Poate multi spun ca dezamagesc, nu putem vorbi despre titlu, la anul visam sa ajungem in playoff. Daca aveam putin noroc cu FCSB si nu primeam golul doi in minutul 93, poate puteam prinde si locul 2.

Suporterii merita toate cadourile din lume, sunt oameni fantastici, imi pare rau ca au putut veni doar 1 900 de oameni. Sunt convins ca atunci cand o sa fie stadionul full, baietii vor fi impinsi din spate de 5 000 de oameni. Ne mutam pe noul stadion in luna august", a spus Dioszegy la finalul meciului.