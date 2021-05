Inca un refuz pentru FCSB?! "Am vazut multi jucatori care au mers acolo si n-au reusit!" Ce spune fotbalistul lui Sepsi dorit de Gigi Becali

Este vorba despre Branislav Ninaj si Andrei Dumiter. Romanul in varsta de doar 22 de ani a vorbit, la finalul meciului cu FC Botosani, despre interesul ros-albastrilor pentru el.

Dumiter a spus ca nu este tentat de aceasta mutare, avand conditii bune de a face performanta si la Sepsi, de unde considera ca ar putea prinde un transfer in strainatate.

"Nu ma ia valul ca sunt dorit la FCSB pentru ca e cu dus-intors o mutare acolo... Aici am toate conditiile pentu a face performanta si o sa ma gandesc foarte bine. Nu stiu ce sa zic, am vazut multi jucatori care au mers acolo si n-au reusit. Nu mi-e teama, dar aici am toate conditiile sa fac un pas la o echipa mult mai buna, dintr-un campionat superior.

La 22 de ani nu ma gandesc la bani, vreau sa-mi fac o cariera frumoasa si incerc sa fiu concentrat pe ce am de facut pe teren. Sper sa castigam duminica si sa mergem in Conference League", a declarat Andrei Dumiter.

Posibilitatea transferului lui Dumiter la FCSB a fost spulberata si de patronul lui Sepsi, care a declarat la DigiSport ca nu isi doreste sa vanda niciun fotbalist.

"A fost doar o discutie asa... Gigi Becali a zis ca da 500.000, iar Attila Hadnagy i-a spus ca vrea macar 1 milion, dar a fost asa, in gluma. Eu nu prea vreau sa las jucatorii sa plece. Nu a fost o discutie serioasa. Avem nevoie de jucatori sa ramana, nu sa ii vindem", a spus Laszlo Dioszegi.