"Pleaca Conte, pleaca Zidane, pleaca Iordanescu, ce conteaza daca plec eu?!" Ce spune Leo Grozavu despre despartirea de Sepsi

Leo Grozavu va ramane fara contract la finalul acestui sezon.

Sefii lui Sepsi isi doresc sa il pastreze pe antrenor si in urmatoarea stagiune, datorita parcursului excelent al echipei. Patronul clubului crede ca Leo Grozavu este cea mai buna varianta, in acest moment:

"Noi chiar am stat la discutii acum o saptamana. Eu asa consider, sa terminam campionatul, iar luni, la prima ora, stam la discutii. Din partea noastra, Leo e antrenorul nostru, vrem sa prelungim contractul. Nu cred ca vrea sa plece.

Zvonuri sunt, dar nu cred ca domnul Leo Grozavu vrea sa plece. Aici a facut si el niste lucruri grozave si cred ca locul lui e aici, langa noi, inca un an, cel putin. E un lucru normal sa vrea un salariu mai mare. Normal, trebuie renegociat", a spus Laszlo Dioszegi, la Digi Sport.

Leo Grozavu a vorbit si el despre parcursul echipei si despre viitorul sau. Duminica, Sepsi va juca barajul cu Viitorul, pentru calificarea in preliminariile Conference League.

"O victorie importanta ca moral. Ne-am atins scopul, am luat cele trei puncte, am odihnit o serie de jucatori si acum ramane ultimul joc. Va fi un meci important pentru tot clubul. Indiferent cu cine jucam la baraj, meciul se joaca pe teren. Trebuie sa te sacrfici, sa suferi, chiar daca exista o favorita pe hartie.

Sper ca duminica vom avea o alta stare mentala. Vreau sa ramanem concentrati. Va fi meciul sezonului pentru noi, va fi o finala. Ar fi important sa jucam in Europa. Eu imi doresc sa continui la Sf. Gheorghe. N-am semnat pentru sezonul viitor pentru ca este un contract in desfasurare. Pleaca Conte, pleaca Zidane, pleaca Iordanescu, ce conteaza daca pleaca Grozavu? Eu am spus ce imi doresc, vom vedea, mai avem un meci", a spus Leo Grozavu, dupa victoria cu FC Botosani.