"Imi rup carnetul de antrenor si nu mai merg in viata mea pe un stadion de fotbal!" Reactia FURIOASA a lui Sandoi dupa infrangerea de la Medias

Chindia a pierdut in deplasare cu Gaz Metan, scor 1-0, in etapa cu numarul 22 din Liga 1.

Dupa meci, Emil Sandoi a fost extrem de nervos pe arbitrajul lui Coza. Antrenoul Chindiei a invocat doua penaltyuri neacordate pentru echipa sa si a declarat ca rezultatul a fost viciat.

"Noi ii respectam. I-am spus 'Domnule, imi rup carnetul de antrenor si nu ma mai duc in viata mea pe un stadion de fotbal daca nu se da penalty la cele doua faze'. Dar ei sunt intangibili, eu cred ca sunt un om bine crescut. Ce sa fac? Sa umblu cu pastilele dupa mine la fiecare meci? Cum sa faci asemenea greseli? Toate deciziile pe care le iei in momentele importante care decid soarta jocurilor... Cum sa crestem in ritmul asta?

Era altceva daca obtineam un egal cu CFR, pentru ca meritam. Era altceva daca faceam un egal azi, meritam. Sunt unele momente in care te ia capul. E inadmisibil!

Eu zic ca este un rezultat viciat de greselile majore care s-au luat. Trebuie sa plateasca cineva, de ce trebuie sa platim noi care muncim? Chiar asa de fiecare data sa ne taie aripile?

Ce le spun eu jucatorilor in vestiar acum? Nu trebuie si altii educati?", a declarat Emil Sandoi la finalul meciului.