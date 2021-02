Cea mai ingusta casa din Londra tocmai a fost scoasa la vanzare! Are doar 1,7 metri latime, dar pretul sau e URIAS! Cum arata inauntru si cat costa

Situata intre un salon de coafura si cabinetul unui medic generalist, cea mai ingusta casa din Londra a fost scoasa la vanzare.

Casa cu o latime de doar 1,7 metri a fost pusa in vanzare contra sumei de 950.000 de lire sterline (1,1 milioane de euro), informeaza AFP.

Aceasta locuinta insolita, care are cinci etaje si se afla in cartierul Shepherd's Bush, a fost la origine un magazin victorian de palarii, cu depozite pentru stocarea marfurilor si locuinte la etajele superioare. Pentru a reflecta trecutul, casa a pastrat mica sa vitrina, decorata cu o lampa in forma de palarie.



Proprietatea, a carei fatada este vopsita in albastru inchis, a fost pusa in vanzare contra unui pret estimativ de 950.000 de lire sterline (1,1 milioane de euro).

Pentru David Myers, directorul de vanzari al agentiei imobiliare care se ocupa de tranzactie, acest pret se explica prin faptul ca resedinta, construita la sfarsitul secolului al XIX-lea sau inceputul secolului al XX-lea, reprezinta "o parte unica din istoria Londrei".

De la un capat la altul al casei, dimensiunile camerelor difera foarte mult. Daca bucataria, situata la mezanin, este partea cea mai ingusta, casa se deschide apoi spre o zona de luat masa de aproape doua ori mai lata. In spate, usile frantuzesti dau spre o gradina ce are latimea de 2,5 metri.

Parterul, unde fostul magazin a fost transformat in hol de intrare, si primul etaj au dimensiuni similare. La primul etaj, pe langa o camera si un birou, se afla o terasa cu o vedere uimitoare spre acoperisurile si cosurile locuintelor din vestul londonez.

La etajul al doilea se afla o sala de baie si o cabina de dus, iar la etajul al treilea este camera principala, la care se ajunge printr-o trapa amenajata la nivelul podelei, pentru a castiga spatiu.



Pretul casei este exorbitant in raport cu suma de 256.000 de lire sterline (292.000 de euro) cat costa, in medie, o casa din Marea Britanie, dar este tipic pentru piata londoneza.

"Este mai scumpa, pentru ca are tot ce ii trebuie. Dintr-un loc precum Shepherd's Bush, puteti sa ajungeti in centrul Londrei in 10 sau 15 minute", a declarat acelasi agent imobiliar.

Daca va gasi un cumparator pentru pretul afisat, casa isi va dubla valoarea din 2006, cand a fost vanduta cu 488.500 de lire sterline (557.000 de euro).

Agerpres