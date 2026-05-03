GALERIE FOTO U Craiova - Dinamo | Atmosferă electrizantă și invitați importanți care au venit să 'monitorizeze" + Câți spectatori sunt la meci

Alexandru Hațieganu
Meci de foc în Bănie.

Craiova - Dinamo
Peste 20.000 de spectatori asistă la meciul din această seară, o atmosferă electrizantă, demnă de un mare derby. Cum puteți vedea în galeria de mai jos, fanii au luat cu asalt "Ion Oblemenco", iar la partidă asistă și selecționerul Gheorghe Hagi, însoțit de secundul Jerry Gane.

Înainte de meci, Mihai Stoichiță a vorbit despre lupta la titlu - cum puteți vedea în video de mai sus. Surprize sunt în ambele formule de start.

Din informațiile Sport.ro, la partida de duminică seara asistă 25.200 de spectatori, din care 900 fani ai oaspeților.

Echipele de start: 

  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Etim, Teles
  • Rezerve: Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore (cpt.), Milanov - Musi, Pușcaș, Armstrong
  • Rezerve: Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
