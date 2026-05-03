VIDEO ”Războiul” Dinamo - Rapid continuă!

”Războiul” Dinamo - Rapid continuă! Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Show de zile mari în ultimul meci din Giulești.

TAGS:
DinamoRapidcs dinamo bucurestiOusmane DrameRadu VîrnăVyecheslav Bobrov
Din articol

CS Rapid Bucureşti şi CS Dinamo Bucureşti sunt la egalitate în sferturile de finală din play-off-ul Ligii Naţională de baschet masculin, 2-2, după ce Dinamo s-a impus în deplasare cu 85-82, sâmbătă, în al patrulea meci al seriei.

Rapid - Dinamo 82-85 în Giulești și 2-2 la general în sferturile de finală

Cu 90 de secunde înainte de final, Rapid conducea cu 80-79.

Ousmane Drame a fost cel mai bun dinamovist, cu 27 de puncte şi 11 recuperări, iar de la Rapid s-a remarcat Oleksandar Lipovîi, cu 29 p, 7 rec.

Meciul decisiv ca avea loc pe 6 mai, în Sala Dinamo.

Ousmane Drame, MVP în derby

”BASCHET. Super meci în Giulești

Dinamoviștii reușesc să trimită seria în decisiv după una dintre cele mai spectaculoase partide din acest sezon. 🔥

Ousmane Drame a fost top scorer cu un double-double de 27 de puncte și 11 recuperări. Radu Vîrnă și Vyecheslav Bobrov au avut și ei o contribuție excelentă cu 17p fiecare.

Meciul 5 în sala Dinamo! #BattleforBucharest is still on 🚨”, a postat la final CS Dinamo București.

CSA Steaua Sharks Bucureşti şi CS SCM Politehnica Timişoara a câştigat cu 3-1 seriile din play-out.

Steaua a învins-o în deplasare pe CSM Corona Braşov cu 97-77, iar CS SCM Politehnica Timişoara a dispus de CSM Galaţi cu 85-67, de asemenea, în deplasare, scrie Agerpres.

Seriile s-au desfăşurat după sistemul cel mai bun din cinci partide.

VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
"A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record
"A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record
Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“
Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“
Ionuț Chirilă atacă o forță din Superligă: „Am mari semne de întrebare în legătură cu ei”
Ionuț Chirilă atacă o forță din Superligă: „Am mari semne de întrebare în legătură cu ei”
Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic
Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Ai noștri, ca brazii: România, la înălțime la Europenele de Fitness și Culturism! 14 clasări pe podium în prima zi

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”



Recomandarile redactiei
Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“
Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“
"A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record
"A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record
Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic
Lovitură pentru Dinamo! I-au anunțat plecarea unuia dintre cei mai buni jucători ai lui Kopic
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!
Ionuț Chirilă atacă o forță din Superligă: „Am mari semne de întrebare în legătură cu ei”
Ionuț Chirilă atacă o forță din Superligă: „Am mari semne de întrebare în legătură cu ei”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!