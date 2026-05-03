CS Rapid Bucureşti şi CS Dinamo Bucureşti sunt la egalitate în sferturile de finală din play-off-ul Ligii Naţională de baschet masculin, 2-2, după ce Dinamo s-a impus în deplasare cu 85-82, sâmbătă, în al patrulea meci al seriei.

Cu 90 de secunde înainte de final, Rapid conducea cu 80-79.

Ousmane Drame a fost cel mai bun dinamovist, cu 27 de puncte şi 11 recuperări, iar de la Rapid s-a remarcat Oleksandar Lipovîi, cu 29 p, 7 rec.

Meciul decisiv ca avea loc pe 6 mai, în Sala Dinamo.

Ousmane Drame a fost top scorer cu un double-double de 27 de puncte și 11 recuperări. Radu Vîrnă și Vyecheslav Bobrov au avut și ei o contribuție excelentă cu 17p fiecare.

Meciul 5 în sala Dinamo!