"E un sentiment după care tânjeam". Claudiu Keșeru, mesaj de mulțumire pentru primirea făcută de suporterii FCSB-ului

FCSB s-a impus cu 6-0 în fața celor de la Dinamo, reușind un succes răsunător împotriva rivalei istorice din Ștefan cel Mare.

Primul gol al partidei a fost marcat de Claudiu Keșeru, revenit la FCSB după o pauză de șase ani. Atacantul român a deschis scorul după ce a executat perfect o lovitură liberă.

"Am simțit căldura suporterilor, strigându-mi numele. E un sentiment după care tânjeam. Cu un asemenea rezultat într-un derby... Am insistat și la pauză că repriza a doua este tot un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Am avut o atitudine de echipă mare.

A fost ceva fantastic în momentul în care au început să-mi strige numele la încălzire. În momentul în care m-am urcat în tribună din nou... la șapte ani diferență. Oricâte cuvinte aș folosi, nu pot ajunge la nivelul trăirilor.", a declarat Claudiu Keșeru la finalul partidei.







Giani Kiriță, dezamăgit de prestația lui Dinamo



Component al echipei într-o perioadă în care exista o conducere multicefală la Dinamo, Kiriță știe și ce înseamnă strategia unor oameni care pot da o direcție echipei într-o perioadă plină de frământări. Intrat în direct la Ora Exactă în Sport de la Pro X, Kiriță a scos pe tapet câteva probleme identificate.

"E și mai greu să privești un astfel de meci din afară. N-am fost la stadion, pentru că am simțit că o să fie ceva rău. E greu de tot să accept această înfrângere. Problemele sunt în trecut, nu doar la meciul acesta. Rezultatul reprezintă ceea ce s-a întâmplat greșit în trecut. Anul acesta va fi cel mai greu din istoria clubului. Dacă nu se mai fac niște transferuri rapid, se va duce jos", a declarat acesta la Ora Exactă în Sport.