Clinceni castiga 3 puncte uriase in lupta din play-out! Poenaru stie cum a reusit s-o invinga pe Dinamo: "M-am saturat de atatea egaluri! Am gandit-o si mi-a iesit"

Dinamo a inceput cum nu se poate mai prost play-out-ul si a pierdut meciul de acasa cu Clinceni, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Buziuc in minutul 71, in urma unui sut perfect din afara careului.

Dupa partida, Ilie Poenaru, antrenorul Clinceniului a declarat ca atitudinea jucatorilor a fost decisiva in economia partidei, iar introducerea lui Buziuc in teren a fost o decizie gandita.

"M-am saturat de atatea egaluri si trebuie sa mai jucam si fotbal. Am vorbit cu jucatorii si si-au schimbat atitudinea! Aveam nevoie de un jucator puternic si de executie, de aceea l-am introdus pe Buziuc. Am gandit-o si mi-a iesit. Jucatorii au inteles ca fara munca si atitudine nu putem face nimic. Am castigat 3 puncte foarte importante si sper sa avem continuitate.

Echipele mari tot timpul se deschid si incearca sa joace ofensiv, e greu, dar am trebuie sa incercam sa ne castigam punctele cu orice echipa", a spus Poenaru.