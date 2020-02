"Relatia e relatie, fotbalul e fotbal!" Prima reactie a lui Ilie Poenaru dupa ce le-a turnat plumb in ghete jucatorilor de la FCSB

Meciul dintre FCSB si Clinceni s-a incheiat cu o remiza alba si FCSB rateaza ocazia de a se apropia la 3 puncte de liderul CFR. Ilie Poenaru a spus imediat dupa partida ca este un rezultat bun, dar nu unul mare si ca echipa sa si-a dorit victoria in aceasta seara. Antrenorul Clinceniului a vrut sa asigure ca echipa sa va lupta pe teren la fiecare meci pana la finalul sezonului in incercarea de a evita retrogradarea:

"E un rezultat bun, mare era daca era victorie. Dar e un rezultat foarte bun si ma bucur ca jucatorii au inteles ca fara atitudine nu putem sa facem rezultate. Am intalnit poate cea mai buna echipa din campionat si ne-am atins scopul. Nu am venit sa ne aparam, am venit sa stam bine in teren nsi sa avem un echilibru in tot ce facem. Am vrut sa jucam pe contre, pentru ca urcau mult cu fundasii laterali si acolo am vrut sa actionam. Important e ca nu am primit gol si asta ma bucura.

Am facut schimbarea pentru ca toata saptamana am lucrat cu acel cuplu de atacanti si aveam nevoie de Iacob, am avut strategia noastra si tocmai de aceea. Stia copilul ca il voi schimba si asta este. Nu suntem singurii care facem acest lucru si ne urmarim interesul. Va veni si randul lui canad va juca mai multe minute, nu e vina noastra cu regula U21. Sunt de acord cu ea, dar in situatia in care sunt acum nu mai pot sa fac ce faceam inainte.

Noi nu avem nicio legatura, in afara faptului ca avem doi jucatori imprumutati de la FCSB. Daca a fost relatia care a fost, nu inseamna nimic. Fotbalul e fotbal, relatia este relatie. Nu exista asa ceva din partea noastra si nu vom face astfel de lucruri cu nimeni. Ne vom lupta pana la ultima suflare ca sa evitam retrogradarea", a spus Ilie Poenaru la finalul partidei.