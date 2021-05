BREAKING NEWS | Cati bani ii dadea Becali lui Sumudica pentru a veni la FCSB! Suma urias pentru calificarea in Champions League

Sumudica a primit o propunere consistenta din partea lui Becali si a fost la un pas de FCSB.

In cele din urma, antrenorul s-a razgandit. Oficial, motivul e legat de refuzul lui Becali de a-i angaja pe oamenii din staff-ul lui Sumudica.

Becali ii propunea un salariu urias pentru Romania: 300 000 de euro pe an! Pe langa asta, Sumudica avea in contract bonusuri uriase: 100 000 de euro pentru titlu si nu mai putin de 500 000 pentru accesul in grupele Champions League. Ruptura de FCSB ar fi costat scump. Becali ar fi trebuit sa-i achite un milion de euro pentru reziliere, exact cat ar fi trebuit sa dea si Sumudica in cazul in care ar fi vrut sa plece. "O sa-l vand cu un milion la arabi peste un an, exact cum am facut si cu Regehcampf", era sigur Becali in aceata dimineata.

Pana in ultimul moment, Sumudica a dat impresia ca semnatura sa e doar o formalitate, anuntand ca accepta toti termenii lui Becali. A renuntat in ultima clipa, nu inainte ca Becalis a anunte ca "e 99% rezolvat, a cerut sa citeasca ce am scris in contract si sa semneze".