ANUNT DE ULTIMA ORA! Clinceni isi face echipa de playoff! Echipa lui Ilie Poenaru a adus un atacant care a evoluat in Germania

Clinceni isi continua campania de transferuri din aceasta perioada de mercato.

Clubul a oficializat prin intermediul paginii de Facebook trasferul lui Martin Toshev, un atacant bulgar in varsta de 30 de ani. El a jucat in cariera pentru echipe din Bulgaria, Germania, Liban si Kazahstan. Cel mai mare club pentru care a evoluat a fost FC Koln in 2008.

Toshev a fost adus liber de contract de la Zhetysu din Kazakhstan si a semnat o intelegere valabila pana la sfarsitul sezonului.

"Contractul meu se terminase. Am avut un an greu din cauza acestui virus. Acum sper sa fie mai bine. Am vorbit cu sotia mea, am avut cateva oferte, dar suntem fericiti ca am semnat cu Academica. Stiu foarte multe lucruri despre Romania si de asta vrem sa stam aici. Suntem foarte fericiti", a declarat noul jucator de la Academica Clinceni.

Academica Clinceni a fost una dintre revelatiile campionatului, iar in acest sezon, echipa lui Ilie Poenaru lupta pentru un loc in playoff. Clinceni este pe locul 6 in Liga 1, cu 26 de puncte, dupa 18 etape jucate.