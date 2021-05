BREAKING NEWS | Edi Iordanescu s-a decis! Antrenorul pleaca de la CFR dupa meciul cu FCSB! Cine ii va lua locul la Cluj

Edi Iordanescu a cucerit primul sau titlu de campion al Romaniei cu CFR Cluj.

09:00 Potrivit AS.ro, Adrian Mutu este antrenorul care ii va lua locul lui Edi Iordanescu la CFR Cluj, cele doua parti ajungand deja la un acord. Numele selectionerului nationalei U21 a mai fost vehiculat la Cluj si dupa despartirea echipei de Dan Petrescu, dar atunci mutarea nu s-a concretizat.

Sursele www.sport.ro au declarat ca nici acum Mutu nu ar fi batut inca palma cu sefii de la CFR. Vom reveni cu detalii.

08:40 Dupa meciul de la Botosani, tehnicianul a anuntat ca intelegerea sa cu CFR este valabila doar pana in iunie, alegand sa semneze un contract pe 7 luni in momentul in care a preluat echipa.

Iordanescu a spus ca va avea o discutie cu sefii de la Cluj dupa meciul cu FCSB, ultimul din acest sezon, pentru a-si negocia viitorul.

Potrivit surselor www.sport.ro, antrenorul a luat, insa, deja o decizie in legatura cu ceea ce va face dupa finalul acestei stagiuni. Astfel, Edi Iordanescu va pleca de la CFR Cluj, nemaidorindu-si sa continue.

Tehnicianul in varsta de 42 de ani le-a pregatit, de-a lungul carierei, pe Steaua, Sporting Juniorul Vaslui, ASA Tg. Mures, Pandurii, CSKA Sofia, Astra si Gaz Metan Medias.