EXCLUSIV | "A zis ca ploua si nu mai vrea sa joace!" Becali, furios pe capitanul FCSB din meciul cu Craiova! Dezvaluiri incredibile: "Pleaca, dar vreau banii astia pe el"

Intre Dragos Nedelcu si FCSB nu mai e deloc iubire.

Fotbalistul de 24 de ani vrea sa plece. Si Becali e gata sa-i dea drumul. Chinuit de accidentari si criticat aproape mereu de patron, fotbalistul transferat de la Viitorul in 2017 si-a pus impresarul la treaba. Lui Pietro Chiodi ii va fi insa dificil sa gaseasca o echipa care sa plateaca la nivelul cerintelor lui Becali. Nedelcu a jucat putin in acest sezon si nu are nici cel mai simplu dosar medical.

Becali spune ca fotbalistul a cerut sa fie inlocuit in meciul cu Craiova, de la Giurgiu, din cauza vremii de afara. Gigi il vede responsabil pentru golul incasat in fata oltenilor.

"Daca nu mai vrea sa joace ca ploua... A zis ca a inceput ploaia si nu mai joaca. Nu-i vede pe copiii aia ca si-au dat viata, ca a fost munca lor, sudoarea lor, si-au dat viata? Joaca la misto si am luat golul. Pleaca Nedelcu, dar trebuie sa scot banii. Vreau doua milioane pe el. Eu am dat doua milioane, adica un milion jumate plus 500 000 procentele si cat m-a mai costat el, 700-800 000. Dar vreau doua milioane", a spus Becali pentru www.sport.ro.