Cele două formații s-au întâlnit pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova în cadrul etapei #15 din Superliga României.

Scorul a fost deschis de giuleșteni în minutul 16 prin Tobias Christensen, iar 13 minute mai târziu, oltenii aveau să egaleze prin Adrian Rus.

După un meci jucat în ritm alert, Rapid revenea în avantaj în minutul 74 prin golul lui Lars Kramer, dar bucuria se stingea în ultimul minut al partidei, când Nsimba înscria din penalty.

Reacția lui Cicâldău după ce „U” Craiova a egalat in extremis pe Rapid în Bănie

La finalul partidei, Alexandru Cicâldău a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Mijlocașul a făcut o analiză a jocului și a ținut să își informeze suporterii că au „gaz” și pentru următoarea perioadă.

„Nici nu știu dacă să spun din fericire că am egalat pe final sau din păcate, având în vedere cum a fost parcursul meciului, cred eu că meritam victoria astăzi.

Am avut o primă repriză foarte bună chiar dacă am primit gol după acele ocazii pe care le-am avut, am reușit să egalăm și aș vrea să rămânem cu părțile pozitive.

La a doua (n.r. – ocazie de gol) am reușit să dau cu talpa, nu am reușit să împing mingea foarte tare, era fundașul advers și a fost ușor pentru el să o scoată.

Până la urmă, am făcut egal astăzi și trebuie să sperăm că pe viitor să luăm 3 puncte în fiecare meci.

Bineînțeles că se putea mai bine, mai ales în ultima perioadă, dar să nu uităm că totuși acest tur de campionat și ceea ce am realizat în Europa nu este un lucru mic.

Bineînțeles, avem o perioadă din 3 în 3 zile cu meciuri europene, ne bucură aceste meciuri și ne motivează foarte tare”, a spus Alexandru Cicâldău la finalul meciului.



Giuleștenii urcă temporar pe primul loc, dar pot fi depășiți de FC Botoșani dacă moldovenii vor câștiga în această etapă cu Petrolul.



Cu victorii pe linie, FC Botoșani are 31 de puncte și este pe locul doi, la un singur punct în spatele Rapidului și cu șansa de a urca pe primul loc în cazul unui rezultat pozitiv la Ploiești.



De cealaltă parte, Universitatea Craiova rămâne pe locul trei, cu 29 de puncte, la două distanță de urmăritoarele Dinamo și FC Argeș.

