Echipa națională U20 a României este față în față cu debutul în Elite Elite. Printre jucătorii convocați de Adrian Iencsi se numără și un fost internațional din Italia.

Andrei Racu, convocare la echipa națională a României

Mai exact, Andrei Racu (19 ani), care activează în prezent în eșalonul al patrulea din Italia, a ales să vină și să reprezinte „tricolorul”. Născut la Padova, acesta a participat și la o acțiune U14 a reprezentativei din Peninsulă.

În cele din urmă, Andrei Racu a ales să reprezinte țara în care s-au născut părinții săi. Deși nu a prins lista preliminară a jucătorilor convocați, Racu a fost chemat în cele din urmă de selecționer, numărându-se astfel printre cei 24 de fotbaliști care se vor duela cu Elveția și Polonia.

”Sunt foarte fericit să mă întorc în România și este o onoare să joc la națională. Prima persoană cu care am împărtășit vestea convocării a fost tata, apoi le-am spus și celorlalți din familie, mama, bunicii.

E o bucurie foarte mare să joci cu spectatori care ne susțin. Este tot timpul puțină emoție. Cu Elveția am jucat deja, o știm puțin. O echipă bună, organizată, dar și noi suntem pregătiți. Cu Polonia jucăm acasă, e un lucru bun pentru că vom avea susținerea fanilor.

Am avut la 14 ani o selecție la naționala Italiei, dar am ales să reprezint România pentru că mă simt mai mult român. Toată familia este din România și aici mă simt acasă. Vin cu familia în fiecare vară. Am străbunica la Bacău și mergem acolo, este foarte frumos”, a declarat Racu, într-un interviu acordat pentru FRF TV.