Jucătorul de bandă al lui Inter Milano, Djed Spence, nu va face parte din lotul Angliei pentru meciul cu Croaţia, a confirmat Thomas Tuchel, însă ar trebui să fie apt de joc pentru partida împotriva Spaniei, din acest weekend, scrie site-ul football-italia.net, citat de Agerpres.

Anglia face parte din Grupa 3 a Ligii Naţiunilor şi ocupă locul al doilea, în spatele Spaniei, după ce a câştigat toate cele trei meciuri disputate după înfrângerea suferită în prima etapă, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, în faţa campioanei mondiale.

Joi seară, englezii vor primi vizita Croaţiei, echipă din care face parte Luka Modric, urmând ca duminică să încheie parcursul în grupă cu un duel direct împotriva Spaniei.

Tuchel a confirmat absența lui Spence

Selecţionerul Angliei, Tuchel, a confirmat, în conferinţa de presă de miercuri, că Spence şi Ezri Konsa nu vor juca în meciul împotriva Croaţiei, dar se aşteaptă să revină la antrenamente complete până sâmbătă.

Prin urmare, ei ar trebui să fie pregătiţi pentru deplasarea în Spania, dar pare puţin probabil în acest moment ca jucătorul lui Inter să fie în primul unsprezece.

A fost un sezon dificil pentru jucătorul de 26 de ani, care a fost o figură-cheie în parcursul Angliei până în semifinale la Cupa Mondială 2026.

De la Tottenham la Inter Milano

El s-a transferat de la Tottenham Hotspur la Inter pe 15 august, dar a trebuit să aştepte până pe 10 octombrie pentru a debuta pentru clubul italian într-o victorie cu 3-0 în Serie A împotriva Parmei.

Spence a avut dificultăţi cu forma fizică, dar începe în sfârşit să-şi recapete randamentul, jucând toate cele 90 de minute în trei meciuri la rând, în Serie A şi Liga Campionilor, oferind două pase decisive în aceste meciuri.