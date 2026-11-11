Ipoteză surprinzătoare după scandalul de la FCSB: „Reghe l-a dat în primire pe MM”

Ipoteză surprinzătoare după scandalul de la FCSB: „Reghe l-a dat în primire pe MM” Superliga
SPORT.RO
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Pauza competițională o găsește pe FCSB într-un scandal de proporții.

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Mihai StoicaLaurentiu ReghecampfFCSBGabi Balint
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În acest moment, FCSB trece printr-o perioadă de restructurare. Patronul Gigi Becali a anunțat că va da afară mai mulți membrii din staff, asta în speranța că problemele vor fi rezolvate.

Gabi Balint, ipoteză surprinzătoare după scandalul de la FCSB

Totodată, omul de afaceri a dezvăluit că se va ocupa în exclusivitate de transferuri, MM Stoica urmând în a fi „retrogradat” de această sarcină.

Cum această situație a luat pe toată lumea prin surprindere, în condițiile în care Mihai Stoica a fost „mâna dreaptă” a patronului în ultimii ani, Gabi Balint a venit cu propria variantă.

Mai exact, Gabi Balint a ieșit în față cu o variantă neașteptată: Reghecampf l-a dat în „primire” pe Mihai Stoica. Motivul? Pentru ca antrenorul să aibă mai multă putere decizională în club, eliminând astfel concurența.

„O revoluție care va costa mult, mă refer chiar la bani, nu la altceva. Cât despre MM, pe el l-a costat postul. Este clar. Pentru mine, o surpriză este Reghe, care l-a dat în primire. Nu mă așteptam, la cât de frumos a vorbit MM despre el. Practic, l-a dat în primire. Știți voi mai bine, nu ați auzit? Că, de fapt, de acolo a plecat totul.

Dacă erau bisericuțe, trebuiau rezolvate acolo, între ei. El trebuia să colaboreze cu MM. Au făcut-o și înainte, credeam că o vor face bine și acum. El plătește, este clar. Rămâne la club fără să facă nimic, el decide. Depinde ce vrea MM, dacă vrea să înceapă o nouă experiență la altă echipă. Dar poate să rămână fără să facă nimic, pentru că este clar că de acum nu mai are niciun cuvânt de spus. Relația cu jucătorii nu va mai fi aceeași.

Ca să redevină ce a fost, va trebui să pună numai oameni competenți. Pentru că, trebuie să o spunem, Gigi Becali nu se pricepe la fotbal. Nu poate să aducă jucători. În fotbal, nimeni nu îți garantează nimic în privința jucătorilor. Pot să se adapteze sau nu. Sunt mulți jucători buni care vin și nu fac nimic”, a declarat Gabi Balint, la Digi Sport.

  • Laurentiu reghecampf antrenor fcsb 24092026
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Planul lui Reghecampf la FCSB

În continuare, Gabi Balint a expus că, după părerea sa, Laurențiu Reghecampf dorește controlul total în club. Cât despre echipă, analistul susține că sezonul pentru FCSB e compromis.

„Eu cred că Reghe vrea să conducă el, să fie mai mult decât un antrenor, un manager, să decidă el la echipă. În sensul să aducă el jucătorii, să îi recomande el. O fi promis ceva. Eu nu o să cred niciodată în strategia pe care o face Gigi Becali, pentru că el nu schimbă nimic. Merge pe aceleași lucruri: că el știe, că face, că drege. Tu, ca patron, trebuie să îți aduci oameni buni, capabili și să vii cu bani.

Dacă nu se va întâmpla asta, la revedere FCSB, uitați ideea! La fel și în cazul altor echipe care merg tot pe drumul acesta. Se întâmplă să câștigi un campionat din conjunctură: ai jucători buni, un antrenor care știe să îi așeze în teren sau se întâmplă ca celelalte echipe să nu îți pună probleme.

E clar că anul acesta este compromis pentru FCSB. Trebuie să pleci de la niște lucruri clare, stabilite nu acum, ci încă de dinainte să înceapă sezonul”, a mai spus Balint.

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